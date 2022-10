Diputadas abordaron proyectos de ley para entregar mayores herramientas a Carabineros

Las diputadas del distrito 21 entregaron su opinión respecto de las iniciativas legales que buscan dotar de mayores recursos y herramientas a personal de Carabineros en el país, como una manera de responder a los hechos de violencia contra el personal policial, incluso con funcionarios muertos producto de las agresiones.

Uno de estos proyectos de ley busca dotar de mayor poder de fuego al personal policial, y dotarlos con armas automáticas M4 o UCI, además de bastones eléctricos para enfrentar agresiones por parte de delincuentes.

IGUALAR LA CANCHA CON EL NARCOTRÁFICO

La diputada Flor Weisse ingresó una moción que modifica la ley 18.961 ley orgánica constitucional de carabineros, incorporando a la función policial, el porte de armas automáticas, bastones eléctricos o electroshock y armas M4. Todo lo anterior, considerando los criterios de necesidad, proporcionalidad, progresividad y con pleno respeto a los derechos humanos, esto tras la muerte del Suboficial de Carabineros Carlos Retamal.

Al respecto, la legisladora explicó que “Carabineros hoy día para enfrentar el delito, solamente cuentan con armas livianas cortas. Lo que buscamos con este proyecto es que existan diferentes niveles, primero que todos los Carabineros puedan utilizar armas automáticas con mínimo 15 balas para poder enfrentar el delito y disuadirlo, que también tengan bastones eléctricos o electroshock, que todos los oficiales de Carabineros puedan portar armas automáticas UCI para evitar que existan de nuevo estas diferencia abismantes entre los que quieren asaltar bancos, los que atacan mall o camiones de valores”.

En esa línea, sostuvo que “acá nunca se ha pensado en usar armamento pesado para controlar una manifestación. La iniciativa va directamente a tratar de igualar la cancha con el narcotráfico, con el crimen organizado. Lo que hemos visto estos últimos días son Carabineros asesinados, gente asustada en las calles y policías que no solamente no tienen vehículos, también no tiene armamento, por lo tanto, cuando nosotros logramos igualar la cancha es que se puede combatir y prevenir”.

La legisladora argumentó que, “hoy día lo que estamos buscando es que carabineros tengan las herramientas para entregarle la seguridad de los chilenos y además tenga la posibilidad de poder proteger a todas esas familias que hoy día está pidiendo a gritos como primera prioridad vivir en paz”.

Flor Weisse

“BASTA DE CARABINEROS MUERTOS ATACADOS”

Por su parte, la diputada Karen Medina (PDG) dijo estar de acuerdo con la moción presentada por su par de la UDI: “todo mi apoyo a fortalecer la institución de Carabineros, a darle las herramientas necesarias para poder combatir el crimen y la delincuencia en las mismas condiciones en las que hoy día están atacando los delincuentes”.

En esa misma línea, agregó que “no podemos dejar a nuestros carabineros en un desnivel para poder defender a nuestra ciudadanía, y hoy día además darles el respaldo y la facultad de poder actuar en defensa propia”, expresó.

“Basta de carabineros muertos atacados, y sin la posibilidad de defenderse, sus derechos humanos son vulnerados, y no están siendo respaldados por la ciudadanía, por los políticos y por las leyes. Ellos son personas como nosotros, tienen familias que quedan desamparadas, además tienen la responsabilidad de proteger a los chilenos y chilenas, por lo que debemos darles todas las garantías necesarias para que puedan ejercer su labor respaldados, seguros, y convencidos de que tienen un trabajo, un empleador y un Estado que les está dando un espaldarazo y que los está apoyando”, remarcó.

Karen Medina

“APORTA A UNA DISCUSIÓN NECESARIA”

La diputada Joanna Pérez (DC), en tanto, comentó que “en materia de seguridad, se necesita mejorar las condiciones, el respaldo, los recursos que disponen para distintas etapas que realizan hoy día nuestras policías, en el rol preventivo, rol investigativo y rol disuasivo, y por lo tanto, probablemente este tipo de proyectos va a aportar en esta línea”.

Lo anterior, añadió, “sin perjuicio que es el propio Ejecutivo que es quien debe enviar un proyecto con las urgencias requeridas, y con las miradas de las mociones parlamentarias, por lo tanto desde ese punto de vista, veo que puede aportar a una discusión necesaria”, finalizó.