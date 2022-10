Incluidas armas M4 y electroshock: Ingresan proyecto de ley que aumenta armamento policial

Tras la muerte del Suboficial de Carabineros, Carlos Retamal y la serie de hechos en donde policías han sido atacados con armamento pesado, la diputada de la UDI, Flor Weisse, ingresó una moción que modifica la ley 18.961 ley orgánica constitucional de carabineros, incorporando a la función policial, el porte de armas automáticas, bastones eléctricos o electroshock y armas M4. Todo lo anterior, considerando los criterios de necesidad, proporcionalidad, progresividad y con pleno respeto a los derechos humanos.

Al respecto, la parlamentaria explicó que “Carabineros hoy día para enfrentar el delito, solamente cuentan con armas livianas cortas. Lo que buscamos con este proyecto es que existan diferentes niveles, primero que todos los Carabineros puedan utilizar armas automáticas con mínimo 15 balas para poder enfrentar el delito y disuadirlo, que también tengan bastones eléctricos o electroshock, que todos los oficiales de Carabineros puedan portar armas automáticas UCI para evitar que existan de nuevo estas diferencia abismantes entre los que quieren asaltar bancos, los que atacan Mall o Camiones de valores”.

“Acá nunca se ha pensado en usar armamento pesado para poder controlar una manifestación. La iniciativa va directamente a tratar de igualar la cancha con el narcotráfico, con el crimen organizado. Lo que hemos visto estos últimos días son Carabineros asesinados, gente asustada en las calles y policías que no solamente no tienen vehículos, también no tiene armamento, por lo tanto, cuando nosotros logramos poder igualar la cancha es que se puede combatir y prevenir”, agregó Weisse.

Finalmente, la legisladora argumentó que, “hoy día lo que estamos buscando es que carabineros tengan las herramientas para entregarle la seguridad de los chilenos y además tenga la posibilidad de poder proteger a todas esas familias que hoy día está pidiendo a gritos como primera prioridad vivir en paz”.