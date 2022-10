Van Rysselbeghe: "En el tercer aniversario del 18 de Octubre, Chile no tiene nada que celebrar"

El senador por la región del Biobío Enrique Van Rysselberghe se refirió a la conmemoración del estallido social del 18 de octubre, donde enfatizó que “no hay nada que celebrar”.

En este caso indicó que “a 3 años del 18 de octubre del 2019, en nuestro país la inflación está desatada, las tasas de interés en altos históricos, la pobreza aumentando aceleradamente, la inversión por el suelo, la inseguridad descontrolada, y un largo etcétera, es decir, Chile está sustantivamente peor desde aquella fecha. En otras palabras, una revuelta social teñida de violencia inusitada que tuvo como slogan la “dignidad”, terminó – al poco andar – generando el doloroso efecto contrario, y nos tiene hoy hundidos en un hoyo del cual no nos será fácil salir”, precisó.

En esa línea agregó que “así, en este tercer aniversario del 18 de Octubre, Chile no tiene nada que celebrar, porque sólo hemos retrocedido y, lo que resulta más lamentable, es que no se percibe que al Presidente Boric esto le importe significativamente ya que no se ve en los hechos que él y sus altos colaboradores estén haciendo lo necesario para revertir esta situación con efectividad y sentido de urgencia”, finalizó.