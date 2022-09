Parlamentarios de Biobío analizaron participación y resultados del Plebiscito de Salida

Los parlamentarios de Biobío analizaron parte de los resultados que dejó el triunfo del Rechazo el pasado domingo al imponerse con un 62% a nivel nacional, y en donde desglosaron los resultados finales de las votaciones, y analizaron los puntos a considerar para un nuevo proceso constitucional.

“EL TEXTO NO UNÍA A CHILE”

La diputada del distrito 21 Flor Weisse (UDI) realizó un análisis del triunfo del Rechazo, donde indicó que “fue un triunfo muy categórico, los chilenos y chilenas usando el sentido común fue lo que primó y donde se le dijo que no a este pésimo texto para nuestra patria, donde se estaba actuando sólo en un sentido refundacional, donde los chilenos y chilenas tienen la esperanza de seguir construyendo un Chile mejor y que no tenga esa lógica”, precisó.

A lo anterior agregó que “el texto no unía a Chile sino que lo estaba separando, creando más naciones y dividiendo lo que hasta ahora ha sido nuestra historia republicana, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, había un atentado a nuestra historia, a nuestra patria, y la gente fue muy sabia diciendo no a algo que la verdad no nos aseguraba de ninguna manera una estabilidad y un mejor futuro, sino que sólo incertidumbre”.

En esa línea, enfatizó que la pasada jornada de domingo “va a ser un día histórico precisamente por la participación, fue una participación que no se había visto en ninguna elección, y además por los resultados porque esto fue muy superior al 10% que esperábamos, y frente a eso no queda ninguna duda”.

“LA DIMENSIÓN DEL RESULTADO ERA INESPERADA”

Por su parte, el senador por la región del Biobío Gastón Saavedra (PS) catalogó de “inesperada” la cifra final de los resultados en el triunfo del Rechazo, y en donde validó las votaciones de este domingo.

En este caso comentó que “la dimensión del resultado era inesperada para ser muy franco, había síntomas y donde uno percibía lo complejo que era hacer campaña y lo difícil que era para el Apruebo prosperar en la adhesión de la ciudadanía, pero se dieron esos resultados y uno no puede hacer abstracción de esos resultados y entender que es la manifestación de la ciudadanía respecto de este Plebiscito, y a mi entender esto es primordial, saber escuchar”.

A lo anterior agregó que “lo que queda reflejado aquí con el triunfo del Rechazo es porque hay un rechazo al texto que se consideró para que fuera plebiscitado por la ciudadanía, pero eso no significa que la ciudadanía esté en desacuerdo con la creación de una nueva Constitución, está de acuerdo con eso, y al mismo tiempo hay otro mensaje que es excluir los maximalismos, los extremos tanto de derecha como de izquierda”, precisó.

En este punto se refirió a los nuevos desafíos que se deben plantear para un nuevo proceso constituyente, donde relató que se debe “construir una gran mayoría para que la democracia, la participación, la paridad de género, el respeto al medioambiente y la representación de los pueblos originarios en esta constituyente puedan construir una constitución que sea acorde con las demandas socioculturales que han hecho los chilenos el 19 de octubre”, puntualizó.

En este punto, el senador Saavedra precisó que desde ese entonces “cuando fue la ruptura social en nuestro país se dijo hasta aquí llegó esta forma de hacer Chile, y queremos una nueva donde se terminen los abusos, en donde estén nuestro derechos garantizados, en donde tengamos un Chile que sea capaz de dialogar y respetarse a partir de la diversidad de opinión, por lo tanto, la tolerancia sea uno de los principales factores en nuestro país”.