A los 80 años fallece ex diputado Rodrigo González

Este domingo se confirmó la muerte Rodrigo González, ex alcalde de Viña del Mar y ex diputado, quien falleció a sus 80 años, por causas que aún no han sido oficializadas.

La noticia fue confirmada por el actual presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, quien envió sus condolencias a la familia del ex vicepresidente de la Cámara Baja.

Lamento informar el sensible fallecimiento de un gran amigo y compañero, ex diputado y ex Vice Presidente de la @Camara_cl Rodrigo González. Nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos y a toda la comunidad con la cual trabajó incansablemente hasta su último día. — Raul Soto Diputado (@Raul_Soto1) September 4, 2022

“Lamento informar el sensible fallecimiento de un gran amigo y compañero, ex diputado y ex vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González”, dijo a través de Twitter.

“Nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos y a toda la comunidad con la cual trabajó incansablemente hasta su último día”, agregó.

Tras esto, Soto indicó que “como Camaral hemos acordado rendir todos los honores que corresponden a un hombre de la estatura política y humana de Rodrigo Gonzalez, se rendirá un minuto de silencio por el pleno en la sesión de mañana y organizaremos un homenaje en los próximos días”.