Cientista político y resultado del Plebiscito: “Gane quien gane el trabajo no se queda ahí”

Una revisión de la propuesta constitucional en lo referido al sistema político y la estructura que se plantea, y el eventual escenario que se podría dar tras el Plebiscito del 4 de septiembre, fueron las temáticas de conversación con el cientista político Lucas Serrano, magíster en Políticas Públicas y director de Administración Pública Advance de la USS. Quien también ejerce como director de Asuntos Públicos Observa Biobío, fue uno de los invitados en el programa “+Constitución: No te restes, súmate informado”, el viernes 26 de agosto.

Respecto a cuánto podría cambiar el Estado en su estructura política de aprobarse la propuesta constitucional, Serrano indicó que “los dos mayores cambios y los más fuertes que vienen a nivel de sistema político no se dan tanto en el Poder Ejecutivo, más allá quizás de algunas ambigüedades con algunos órganos autónomos. Sin embargo, en el Poder Legislativo se termina con el Senado y se crea esta nueva Cámara de las Regiones, instaurando una nueva forma de Estado regional. Va a ser un cambio bien fuerte”.

Añadió que “la autoridad del Presidente de la República va a seguir existiendo, va a seguir la Cámara de Diputados, pero ahora vamos a tener mayor autoridad regional”.

En cuanto al Consejo Regional, pasará a ser un “congreso regional, sin aumentar el número de cargos, pero sí las atribuciones y autonomías las van a tener las regiones y los territorios autónomos, como se define en la Constitución”.

Respecto a los cambios y plazos en que debieran producirse en la práctica, ante una eventual aprobación del texto constitucional, Serrano subrayó que “el futuro posterior al Apruebo va a quedar muy incierto, porque quienes van a tener que complementar la aplicación van a ser las leyes que se van a generar posterior a la victoria, si es que ocurre, del Apruebo. Obviamente, eso va a ser un punto de inflexión bien interesante, porque va a entrar en juego lo que está ya consagrado en el texto versus la capacidad de lo que se pueda hacer, de la disposición del Congreso y en cuánto tiempo”.

CÁMARA DE LAS REGIONES

El cientista político profundizó en las consecuencias que traería consigo el término del Senado y la creación de la Cámara de las Regiones. “La Cámara de las Regiones no va a tener una relación simétrica con la Cámara de Diputados, como la tiene hoy día el Senado”, expresó.

Añadió que la Cámara de las Regiones no va a quedar con la misma capacidad de fiscalizar o tener una relación simétrica como la tiene hoy el Senado con la Cámara de Diputados, ya que “la gran parte de la legislación va a depender de la Cámara de Diputados. A favor de esto va a ser quizás más fácil hacer leyes; en contra de eso, puede que esas leyes no salgan completas o no tengan el tiempo para revisarse”.

ESCENARIO POST 4 DE SEPTIEMBRE

Lucas Serrano también realizó una evaluación respecto a lo que podría comenzar a ocurrir tras el Plebiscito del próximo domingo, en caso que la propuesta de texto que redactó la Convención Constitucional no alcancé la mayoría en las urnas.

“Si es que llegase a ganar el Rechazo, que no parece tan descabellado si uno mira las encuestas, caemos en un terreno bastante virgen y nuevo, incierto para nuestro país, que no hemos recorrido nunca. No tenemos jurisprudencia ni historia al respecto. Ahí habría que ver cómo se articula el proceso”, advirtió.

Asimismo, enfatizó que “la elección de inicio dice ‘cambiemos la Constitución’, y esta elección te está preguntando si apruebas o no esta Constitución. Pero alguien podría decir ‘el espíritu de querer cambiar la Constitución todavía sigue’, más allá que se rechace ésta”.

En este hipotético contexto, el cientista político planteó diversas interrogantes. “¿Se llamará a nuevas elecciones, a un nuevo proceso constituyente, a una nueva convención? ¿Es el Congreso que, si uno mira el artículo 15 de la Constitución actual, se le arroga la potestad de hacer los ajustes constitucionales? ¿Serán quienes se van a tomar la batuta y hacer los cambios? Y de ser así, ¿van a tomar en consideración esta propuesta, o la que presentó Michelle Bachelet, o van a partir de cero?”.

Sumado a lo anterior, Serrano planteó que “el desafío, si es que gana el Rechazo, va a ser cómo las fuerzas políticas se disponen a trabajar en una señal de unión hacia esta salida”.

No obstante, dejó en claro que “el día 5 de septiembre en adelante va a ser muy importante, porque gane quien gane el trabajo no se queda ahí. Si gana el Apruebo hay mucho que hacer en materia de pasar leyes, ordenar el Estado, de cómo nos preparamos en muy poco tiempo. Y si gana el Rechazo, tenemos que ver cómo se articula el proceso constituyente”.

Revisa la entrevista acá: