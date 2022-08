Presidente Boric: "Yo me la voy a jugar por un Chile que se una por una Nueva Constitución"

Tras una entrevista en Chillán, el presidente Gabriel Boric abordó el trabajo que se realizará luego de las elecciones del próximo 4 de septiembre en conversación con radio Macarena.

En este caso, Boric indicó que “yo me la voy a jugar por un Chile que se una por una nueva Constitución, ya sea que gane el Apruebo o el Rechazo. Quiero decir que ambas opciones son legítimas, si es que gana el Rechazo, vamos a tener que enfrentar un nuevo proceso constituyente, una nueva Convención, eso va a tomar, por cierto más tiempo”.

En esa línea agregó que “pero, el pueblo de Chile ya se definió por tener una nueva Constitución, que sea escrita de manera democrática, paritaria, con más participación de lo que se hizo tradicionalmente, y por cierto, la Constitución del 80”, precisó.

A lo anterior agregó que “si gana el Apruebo, vamos a tener que hacer mejoras, hacer reformas, vamos tener que convocar, en donde yo me voy a plantear desde una posición de humildad. Acá no pueden haber vencedores y vencidos. Tenemos que volver a encontrarnos en torno a nuestras reglas fundamentales, y en torno a algo que pareciera que es consenso hoy día: que Chile tiene que avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho, en donde ciertos aspectos de la vida, como la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, no sean el negocio que son hoy día, sino que sean derechos que no dependan de la cantidad de plata que uno tenga en el bolsillo”.

Por último indicó que “para eso yo me la voy a jugar, para eso está nuestro Gobierno totalmente desplegado, y eso es lo que vamos a liderar después del 5 de septiembre”.