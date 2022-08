Adelantan nuevas medidas de seguridad para la Macrozona Sur por parte del Gobierno

Tras la visita del Presidente Boric a la ciudad de Puerto Montt en la región de Los Lagos este martes se anunció por parte del Ejecutivo la evaluación de implementar mayores medidas en materia de seguridad para la región, entre ellos la posibilidad de decretar el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para la zona tras los diversos ataques incendiarios registrados en este punto del país.

En entrevista con el canal regional Vértice Tv, el Presidente Gabriel Boric indicó que “yo no descarto en ningún caso el uso de las herramientas que la Constitución me otorga para poder garantizar la seguridad de todas las personas. Creo que hay que verlo caso a caso, vamos a tener noticias al respecto esta semana”, precisó.

Junto con lo anterior el Presidente agregó que “lo que no podemos hacer es naturalizar los estados de excepción como si fueran la única solución a los problemas, porque la verdad es que pueden otorgar una mayor sensación de seguridad, pero no resuelven el problema de fondo. En el gobierno anterior vivimos en la región de La Araucanía varios meses bajo Estado de Excepción y mira en la situación en la que nos encontramos, y nosotros nos vimos en la obligación de mantenerlo, pero tampoco se ha solucionado el conflicto”.

En esa línea manifestó que “quiero que seamos cuidadosos de no naturalizar la excepcionalidad como norma. La verdad es que el conflicto no ha hecho más que crecer. Yo lo que le quiero decir al pueblo de Chile y les quiero decir también a las comunidades mapuches es que no podemos seguir en esa línea. Que nosotros tenemos el deber como Estado de garantizar la seguridad, y lo vamos a hacer con todas las herramientas que nos entrega la ley, pero también de avanzar hacia resolver el conflicto de fondo, que tiene que ver con la coexistencia pacífica entre pueblos que habitaban previamente a la conquista con el desarrollo del Estado y el pueblo chileno”.

En este punto el mandatario manifestó que “hay grupos que han decidido ponerse al margen de la ley, y quienes no quieren dialogar tendrán que enfrentar todas las consecuencias del Estado de Derecho, y en eso no voy a tener ningún tipo de consideración”.

MINISTRA SICHES: “LOS DATOS SON EVIDENTES”



Por su parte la ministra del Interior y Seguridad Pública Izkia Siches en su visita a Frutillar confirmó que este jueves se realizarán anuncios en materia de seguridad tras realizar una nueva sesión de evaluación del actual Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

En este punto indicó que “vamos a hacer los anuncios el día jueves. Tenemos distintos antecedentes que hemos sopesado para ya tomar algunos acuerdos, tanto a nivel de gobierno, pero también nos interesa saber el parecer de las distintas autoridades”. En esa línea, dio a conocer que si se concreta un eventual decreto de Estado de Excepción para este punto del país “sería un nuevo decreto que entraría en vigencia con posterioridad al término de este”, por lo que de esta manera no existiría la necesidad de presentar la propuesta en el parlamento.

A lo anterior la ministra Siches agregó que “vamos a presentar un nuevo decreto que va a contemplar las distintas regiones que van a incorporarse. El detalle de ello va a ser este jueves en la Moneda. Este jueves vamos a tener una nueva sesión de evaluación de los Estados de Excepción Constitucional y vamos a hacer los respectivos anuncios, pero tal como la prensa suspicazmente ha calculado en torno a las renovaciones, los datos son evidentes y van a ir en esa línea. El anuncio lo hago yo, como ministra del interior, el día jueves en La Moneda”, finalizó.