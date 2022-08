Diputada Medina acusó “irregularidades” en acto realizado en Alto Biobío por Delegación Presidencial

La diputada del distrito 21 Karen Medina (PDG) dio a conocer presuntas irregularidades en actividades realizadas por la Delegación Presidencial en la región del Biobío, durante la entrega de ayudas con recursos públicos, y donde –a su juicio- en este tipo de actividades “se está trabajando por el Apruebo”.

Junto con ello, la parlamentaria confirmó que junto a miembros del equipo jurídico se encuentran analizando y recopilando antecedentes para efectuar y evaluar la presentación de una acusación constitucional en contra del Contralor General de la República Jorge Bermúdez por una falta de actuar o “inacción” para fiscalizar actos del Ejecutivo donde habría faltas de prescindencia por parte del gobierno, de cara al Plebiscito de Salida el próximo 4 de Septiembre.

Dentro de los motivos dados a conocer por la parlamentaria a través de sus redes sociales estaría el “cuestionado actuar de Jorge Bermúdez, quien es el fiscalizador de las reiteradas críticas y denuncias realizadas en la prensa desde el pasado mes de mayo, referidas a que el Gobierno habría demostrado su falta de prescindencia en favor de la opción del Apruebo”.

En esa misma línea, la parlamentaria Medina denunció que autoridades regionales, como la Delegada Presidencial Daniela Dresdner, realizan las invitaciones a parlamentarios y autoridades sólo de su coalición a participar de actos públicos, en donde se ven involucrados recursos públicos.

En particular, la parlamentaria relató parte de lo sucedido el pasado mes de julio en la comuna de Alto Biobío, en el marco de la entrega de forraje a los agricultores de la zona, en donde asistió a la actividad la cual contaba con la presencia del ministro de Agricultura Esteban Valenzuela.

En este caso la parlamentaria relató los impedimentos puestos para participar de esta actividad, la cual era realizada con recursos públicos. En ese sentido expresó: “Queremos reforzar lo que estamos estudiando en contra del contralor, donde yo personalmente he sido invitada como diputada por el Ministerio de Agricultura a una actividad en mi distrito, y llegando al lugar la delegada presidencial del Ejecutivo, me comentó y me preguntó primero, qué hacia ahí, después me dice que la invitación no corresponde y que puede haber una equivocación porque era una actividad cerrada, y además me dice diputada no puedo hacer nada por usted porque la actividad se cambió de lugar, y es un lugar con mucha dificultad para llegar”.

A lo anterior agregó que “esa fue la actitud que tuvo el gobierno frente a una actividad programada por ellos, donde hay uso de recursos públicos, y donde hoy día están invitando a parlamentarios de su coalición”.

Frente a esta situación enfatizó que “por lo tanto, yo hoy día exijo ser invitada a todas las actividades donde pueda asistir y donde allá uso de recursos públicos para cumplir nuestra labor de fiscalizar los actos de gobierno, en donde claramente están trabajando por el Apruebo, y eso no corresponde”.

Diario La Tribuna solicitó un pronunciamiento desde la delegación Presidencial Regional del Biobío frente a esta acusación de la parlamentaria, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos una respuesta.