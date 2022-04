Anuncian manifestaciones por normas constitucionales referidas al mundo agrícola

Desde el gremio criticaron la falta de diálogo y el desconocimiento de los procesos desarrollados en el mundo rural, añadiendo que el texto carece de sentido de la realidad en su redacción.

Un vocero de una agrupación agrícola gremial nacional dijo a diario La Tribuna que las normas aprobadas en la Convención Constituyente referidas a producción de alimentos y uso del agua en los campos atentan tanto contra el desarrollo del mundo rural, así como los consumidores de productos originados en los campos de Chile, debido a que no se ha escuchado la voz de las personas de este sector, alejando las propuestas de la realidad del país y arriesgando la agricultura nacional.

El secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, Juan Pablo Matte, dijo a diario La Tribuna que “esta manifestación no se dio solamente por los temas del agua, si bien fue el principal, también se realizó por la enorme preocupación que existe en el mundo rural y el agrícola en particular por el poco diálogo que ha tenido la Convención con este sector”. Matte indicó que “nosotros como institución nos dispusimos a generar todo el diálogo posible, mandamos una cantidad importante de documentos, intentamos tener reuniones bilaterales con convencionales, que muchas las tuvimos y nos dispusimos a dialogar con la Comisión de Medioambiente, para lo cual hicimos una gestión de convocar una importante cantidad de agricultores, literalmente de Arica a Punta Arenas, 186 personas de distintos rubros, regiones y tamaños, muy bien representado, de las cuales la Comisión de Medioambiente seleccionó solamente a seis personas”. El vocero de la SNA lamentó “la poca disposición al diálogo y a conocer la agricultura y el mundo rural, de manera que se puedan desarrollar normativas y una eventual nueva constitución con sentido de realidad”.

NORMAS PRESENTADAS QUITAN CERTEZAS EN EL MUNDO AGRÍCOLA

El vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura mencionó el resultado de “los dos principales informes de la Comisión de Medioambiente; que han sido rechazados prácticamente en su totalidad, lo que habla de un mal trabajo, que no se condice con la realidad, lo que la ciudadanía, el mundo rural y la gente del campo necesita para desarrollarse; nos llevó a manifestarnos frente al ex Congreso Nacional hace unas semanas y estamos organizando nuevas manifestaciones en las próximas semanas en distintas regiones del país, porque esto no ha cambiado, ni siquiera después de las manifestaciones, presentaron un segundo informe rechazado en su totalidad y solo aquellas normas que fueron aprobadas pasaron, las cuales son malas normas”.

Juan Pablo Matte declaró que estas normas “atentan contra el desarrollo agrícola productor de alimentos de nuestro país, se han aprobado tres o cuatro relacionadas al tema del agua que, a nuestro juicio, se equivocan al referirse a bienes nacionales comunes y decir que el agua es un bien inapropiable. Ahí hay un error jurídico, porque desde Andrés Bello el agua es un bien nacional de uso público”.

Matte explicó a La Tribuna que “como bien nacional de uso público, el agua es inapropiable, por lo que se redunda en algo que ya existía, los derechos de aprovechamiento del agua son apropiables y eso tienen los agricultores, el mundo sanitario y la industria: el derecho a aprovechar el agua en tanto se respete el consumo humano, los temas medioambientales y haya disponibilidad en los cursos de agua”. El secretario general de la organización gremial mencionó que, en el texto constitucional en redacción “se habla de que las aguas se entregarían por la vía de un permiso, absolutamente precario que nos preocupa de sobremanera, que puede generar corrupción al ser arbitrario a un funcionario de turno, el mismo ministro de Agricultura dijo que él esperaría que fuera al menos un consejo de personas, pero la norma aprobada por el pleno habla de un funcionario”. El vocero de la Sociedad Nacional de Agricultura indicó que “esto puede impactar no solamente a los agricultores y al desarrollo rural, sino que a los consumidores, porque va a ser un funcionario de turno quien tomará la decisión, bajo criterios que se desconocen, que hablan del bien común, pero quedando al arbitrio de un funcionario que se entregue o no ese permiso, por una cantidad de años determinada”.

LLAMAN A LA POBLACIÓN A INFORMARSE ANTES DE VOTAR

Juan Pablo Matte dijo que “estos cambios generan una incertidumbre gravísima hacia el mundo agrícola y por tanto al que produce los alimentos, poniendo en entredicho la seguridad alimentaria para los consumidores chilenos”. El vicepresidente de la SNA manifestó que “lo que esperamos como institución con más de 180 años de historia republicana y siempre de cara al país y a la implementación de las mejores políticas para el desarrollo de la agricultura y del país, es que la ciudadanía se informe, eso es lo responsable y nosotros como institución y a través de estas manifestaciones y de un plan comunicacional que estamos desarrollando esperamos que la gente se informe y saque sus conclusiones, no pretendemos dar orientaciones, no nos corresponde, pero es importante que las personas se informen, de modo que cuando corresponda, vayan y ejerzan su deber cívico, voten de acuerdo a la información y lo que consideran mejor para ellos, sus familias, el mundo rural, la agricultura y Chile como un todo”.