Dirigentes silvoagropecuario y debate presidencial: “Se aleja de materias relevantes para el sector y el país”

Descentralizar no debería traducirse en replicar el aparato del Estado en diferentes zonas del país, sino reconocer e impulsar el desarrollo de Chile desde sus distintas regiones.

Voceros del sector agrícola y forestal consideraron que los últimos debates presidenciales no fueron fructíferos en materia de descentralización, ni en destacar la importancia de la industria silvoagropecuaria para el país y sus regiones, “al centrarse en ataques personales que no aportaron al debate político”.

El presidente de la Asociación Gremial PymeMad Chile, Michel Esquerré, dijo a La Tribuna que “en el debate de ayer dijeron que las pymes tienen que potenciarse, al ser el motor del país, pero no se habló del desarrollo del sector, los candidatos estaban tan centrados en no cometer errores que perdieron el foco del debate, que es el desarrollo del país, pero lo que se vio ayer fue un ataque a cada candidato, como persona y no un debate centrado en ideas que apoyen el desarrollo económico”.

Esquerré agregó que “consideramos que faltó el punto de vista de un líder de la sociedad y de la responsabilidad que esto conlleva, que tiene que ver con la representación de los chilenos y de cada sector productivo del cual dependen muchas personas de la región y el país”, valorando así de manera deficiente lo planteado en el enfrentamiento entre José Antonio Kast y Gabriel Boric.

RECONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS

El vocero de PymeMad dijo que “los candidatos presidenciales no tienen una visión del bienestar del país, sino que en el debate se centraron en atacarse ellos mismos, pero no parecen conocer la importancia del sector agrícola y forestal, que son complementarios y se encadenan productivamente”. Michel Esquerré dijo que “esperaremos a poder ver cómo se desenvuelve el candidato electo en materia de desarrollo de las pymes relacionadas a diferentes sectores productivos de la región para valorar lo expuesto por ambas personalidades políticas”.

El dirigente gremial consideró que “en general, en el país falta reconocer la relevancia de las empresas, porque el centralismo en el que cayó Chile ha ido acaparando también para sí tanto lo que significan las pymes, como las decisiones político-económicas y el concepto de desarrollo a partir de estas, pero Santiago no es Chile y esta centralización no ha permitido mirar el encadenamiento territorial ni ha potenciado el desarrollo económico del país”. Desde la asociación gremial Michel Esquerré dijo que “hacia el final de la campaña, el debate se centró en las diferencias personales de los candidatos, restándole desarrollo intelectual al debate, fue una conversación pobre en lo que respecta al fondo de la conversación”.

SECTOR AGRÍCOLA

El presidente de la Sociedad Agrícola de Biobio (Socabio), José Miguel Stegmeier, dijo a diario La Tribuna que se dio cuenta de que, en el transcurso de la discusión “todos los candidatos hablan de descentralización, el punto es que estamos de acuerdo con la descentralización en un contexto de modernización del Estado y de focalizar en el municipio o comuna la mayor parte de las acciones y recursos que permitan una verdadera descentralización, como asimismo acercar los Servicios del Estado a la gente”. Sin embargo Stegmeier agregó que “si descentralizar significa replicar el Estado nacional en cada Región, aumentando el tamaño del sector público, eso sería un error y además muy lejano a lo que hoy se entiende por modernidad en este ámbito”.

El dirigente gremial agrícola dijo que lamento el hecho de que “no se habló prácticamente nada de Agricultura, sí de las condiciones que debieran imperar para que prospere el emprendimiento, pero nuestro sector rural y las actividades sociales y productivas que en él miles de chilenos realizan, debiera ser un aspecto fundamental en cada programa de Gobierno, sobre todo porque gran parte del futuro de nuestro país, tanto en el ámbito de abastecimiento interno de alimentos, como también de sus exportaciones, depende del sector silvoagropecuario”.

Sobre el conflicto de La Araucanía, tema que suele salir a colación cuando se habla de temas regionales, el vocero de Socabio dijo que “efectivamente el mayor drama que viven nuestros agricultores, se da en la macrozona de La Araucanía por el terrorismo y el narcotráfico que allí se ha establecido, también efectivamente el diálogo es necesario, pero previo a dialogar, el Estado debe reponer la paz y el orden en dicha zona, por lo que es vital para poder vivir y trabajar en estas regiones asoladas por la violencia, reponer integralmente el estado de derecho”.