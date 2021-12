Camioneros contrarios a propuesta de candidato presidencial de potenciar la red de trenes

La carga movilizada por camiones en el país es tal, que una línea de tren no podría aguantar la demanda que los transportistas absorben.

Representantes de camioneros de Biobío y transportistas independientes criticaron la propuesta del candidato presidencial Gabriel Boric de potenciar la red de trenes en el país. Esto porque la consideran una medida que aumentará los costos de los productos que lo utilicen en todo el país y que generaría “una competencia desleal, al ser los trenes subsidiados por el Estado”.

El representante de los camioneros del sur del país y presidente de Asoducam Biobío (Asociación de Dueños de Camiones de Biobío), Freddy Martínez, dijo a diario La Tribuna que “hay un candidato que demuestra una falta de conocimientos y tecnicismos a la hora de tomar sus decisiones que son factores importantes”. Según lo explicado por Martínez “los ferrocarriles no pueden transitar en su máxima capacidad en todas sus líneas férreas”.

Lo anterior se explica, de acuerdo a lo explicado por el vocero de la Asociación de Dueños de Camiones de Biobío, debido a que “cada ferrocarril está limitado en su capacidad por el peso por eje de la máquina, que tiene un tope de 19 toneladas y la infraestructura vial no da para hacer esto en todo el país, menos en el sur”. Según el vocero de Asoducam Biobío, “este tipo de medidas, son amenazas populistas de un candidato que demuestra desconocimiento en materia técnica de lo que es transporte, en especial considerando que son inversiones de muy largo plazo, que traspasan a las políticas de Estado, que además no está en condiciones de hacer inversiones de ese tipo”.

ENCARECERÁN LOS COSTOS

Un transportista independiente, Esteban Vivalda, dijo a diario La Tribuna que “esta iniciativa se prestaría para una competencia totalmente desleal, ya que todas las empresas públicas lo único que hacen es encarecer los costos y perder tributos o dejar personas en cargos políticos al mando del rubro transportista en esa área, y lo único que se conseguiría sería encarecer los precios del transporte por carretera, a menos que esto lo subsidiara el Estado, y al subsidiarlo el Estado, se generaría esta competencia desleal”.

Vivalda explicó que “el gremio del transportes por tierra se ha visto mermado en su oferta y actividad, por la escasez de conductores y mano de obra en general, lo que retrasa muchas cargas, como efecto del coronavirus, además del retraso en la entrega de los materiales que se descargan en los puertos”. Y de acuerdo al transportistas, una red de trenes no podría solucionar ni funcionar sin considerar este problema y a lo mejor se retrasaría más, porque una línea de trenes es una columna vertebral donde todas sus ramificaciones han ido desapareciendo del país, por lo que, de funcionar los trenes, sus cargas tendrían que llegar a cierto punto, para luego transportarlo en camiones a los lugares donde no haya una línea férrea instalada disponible, produciéndose mayores costos en las líneas de transporte laterales”.

LA LIBRE COMPETENCIA

El transportista afirmó, al ser consultado por la Tribuna, que “todos, desde los dueños de los camiones, hasta estos mismos conductores y sus familias se verían seriamente afectados, porque mueven alrededor del 80 o 90 por ciento de la carga nacional, por lo que, el porcentaje que nos quite el tren sería directamente sacado de nuestra actividad”. A pesar de lo anterior, Esteban Vivalda dijo que “sería difícil que una línea férrea moviera lo que transportamos todos los camioneros a nivel nacional, además, el país ya no cuenta con los recursos como para realizar este tipo de inversión, por lo que no creo que llegase a funcionar, y si llegase a materializarse los transportistas tendríamos que velar porque este transporte no sea subsidiado por el Estado y se produzca una competencia desleal, nosotros daríamos la guerra para que eso no ocurra”.

Agregó que “nosotros tenemos que defender nuestro rubro, a los conductores y a todos los que encuentran empleo con nosotros, como mecánicos, cargadores y finalmente todo lo que involucra el gremio transportista a nivel nacional”. El ex dirigente gremial recordó que “cuando participé dentro del gremio del transporte ya hablamos de una ley que normara los precios que se podían ofrecer dentro del mercado y que todos tuviéramos cobros dentro de una misma línea, porque muchos transportistas funcionan con precios, que al ver los costos del mercado, no dan lo suficiente como para mantenerse funcionando, pero nunca se ha dado esta regularización dentro del gremio, pero creo que siempre se debe velar por mantener el orden dentro de nuestro país, entregando las condiciones y reglas de manera clara, para siempre conocer el rumbo en el que vamos y que no sigan ocurriendo los robos y violencia que venimos viviendo hace años en el territorio donde trabajamos.