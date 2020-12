Sin importar el presente, comenzó la carrera por La Moneda

A poco menos de un año de elegir a la nueva o nuevo Presidente, ya se escuchan posibles candidatos a La Moneda. La pugna entre Mario Desbordes, ex ministro de Defensa, y Sebastián Sichel, ex presidente del BancoEstado, es clara: ambos quieren llegar a primarias.



Por otro lado, pero no tan lejos, están los alcaldes, que si bien no han dado su “sí” seguro a ser candidatos presidenciales, en más de una ocasión se han visto interesados. Acá, suenan los nombres de Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, y Joaquín Lavín, jefe comunal de Las Condes.

Ambos piensan que después del 11 de abril es una buena fecha para hablar de una “carrera justa”. Pero ¿es beneficioso o perjudicial adelantarse un año?

En este sentido, el analista abogado y presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez, explicó el panorama actual frente a este debate.

A juicio del especialista, “no se trata de adelantar o retrasar: la carrera presidencial comenzó. Todo este año la discusión política ha estado concentrada en el debate presidencial. Lo que sí constituye un error, en especial para la centroizquierda, es pensar a corto plazo y centrar su accionar en la presidencial, descuidando los esfuerzos de unidad para la constituyente, que debería ser la madre de todas las batallas”, enfatizó.

Cruzando la calle pasean varios nombres, pero que pareciera no quisieran aún correr esta carrera, implícitamente. Daniel Jadue, alcalde de Recoleta; Pamela Jiles, diputada del Partido Humanista; Francisco Vidal, ex vocero de Michelle Bachelet y Lagos, y Heraldo Muñoz, también miembros de varias carteras en gobiernos de la ex Concertación, ambos integrantes del Partido por la Democracia (PPD).

Y así los postulantes suenan como las campanas de Belén. Por lo pronto, algunos empiezan a trotar y otros a correr, y otros, a tomarse las cosas con calma. El tiempo dirá a quién le favorece esta carrera.