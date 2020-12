Grupo transversal de mujeres y militantes PS piden candidatura presidencial a la ex vocera de Bachelet, Paula Narváez

Saliendo de la tradicional lógica interna de las corrientes de opinión en el Partido Socialista, un grupo transversal de mujeres, apoyados por militantes de base instó a la dirección del PS a realizar primarias abiertas y ciudadanas para la definición presidencial de ese partido, además de solicitar a Paula Narváez, ex vocera de gobierno de Michelle Bachelet y actual representante en ONU Mujeres, a asumir una candidatura presidencial que represente al sector.

Nunca más sin nosotras, se tituló una carta que circula en el socialismo que reúne nombres como Ana Lya Uriarte, ex jefa de gabinete de Bachelet y Clarisa Hardy, ex ministra, actualmente a cargo del Instituto Igualdad y que invita a hombres y mujeres a adherir a esta petición a Narváez que ya cuenta con el apoyo del Senador Carlos Montes y la Diputada Maya Fernández. Hasta el momento más de 150 militantes socialistas han firmado la misiva.



“Declarar al PS como un partido feminista no es un acto meramente declarativo, esa voluntad expresa nos obliga a desplegar acciones y ser coherentes con nuestras decisiones internas, y en definitiva, con nuestros principios, que coinciden con una demanda ciudadana ineludible de democracia paritaria, por eso es inaceptable que las candidaturas presidenciales de nuestro partido sean sólo masculinas”, señala la carta.

Junto con proponer a Paula Narváez como candidata presidencial, las y los firmantes señalaron que ven en ella “el legado transformador de Michelle Bachelet con una fuerte perspectiva de futuro. Un liderazgo claro, marcadamente transversal, preparado, con perspectiva internacional, raigambre regional y firmes convicciones que pondrá foco en la dignidad de nuestra gente. Una militante pura y sincera que no genera resistencia ni animadversiones, muy por el contrario”.



El texto subraya el carácter de “continuadora natural de la presidenta Bachelet” a Narváez e insta a la mesa directiva, a la comisión política y al comité central a promover su participación junto al resto de los candidatos “y abrir primarias abiertas y vinculantes para definir la candidatura que representará a nuestro partido”.

“Creemos que la compañera Narváez, ex ministra, representante de ONU Mujeres, puertomontina es quién puede consolidar la unidad de propósito en el socialismo y las fuerzas progresistas en el centro y la izquierda. Esa unidad que tanto anhelamos y que le debemos a las y los trabajadores y pobladores, a las y los estudiantes, dirigentes vecinales, a la ciudadana y al ciudadano común”, concluye el texto.



Conoce la carta en http://chng.it/NQrqRX8MVW