Oposición definió últimos cuatro candidatos para alcalde

La Unidad Constituyente cerró su proceso para elegir a los últimos candidatos para las elecciones de abril.



Primero hubo primarias para la elección de los gobernadores con el triunfo de Eric Aedo, el democratacristiano que deberá competir por los votos de su sector contra el independiente y ex camarada, Rodrigo Díaz (siempre y cuando junte las firmas requeridas por el Servicio Electoral).



Además, en la vereda opositora, Aedo enfrenta también a la consejera regional comunista, Tania Concha, dando cuenta de las dificultades que tendrán en un sector que ha actuado junto en varias ocasiones.



PRIMARIAS DE ALCALDE



Solucionado, a través de las urnas, el tema de los candidatos al sillón del Gobierno Regional, la Unidad Constituyente debía solucionar el tema de 4 comunas donde no pudieron presentar a un candidato de consenso: Tucapel, Yumbel, Laja y Quilaco.



De las 4 zonas mencionadas, tres están en manos del oficialismo y la cuarta en manos de un independiente que hoy está más cerca de la derecha que de la oposición, razón suficiente para ponerle un candidato fuerte que pueda aguar su fiesta el 11 de abril.



Así mientras Vladimir Fica, Jaime Veloso y Fredy Barrueto militan en las tiendas oficialistas, Juan Cabezas de Yumbel no tienen filiación política.



LA SORPRESA EN LAJA

En la ciudad de Laja, la primaria enfrentó a tres candidatos: María Araneda del PR, Joaquín Sanhueza del PRO y Adrián Jara del PS.



Allí, el resultado fue sorpresivo pues los análisis políticos daban como vencedor al actual concejal de San Rosendo, Joaquín Sanhueza.



La victoria en la comuna papelera fue para María Araneda del PR, quien deberá enfrentar a Vladimir Fica mientras se oficialicen otras candidaturas ligadas a la oposición más de izquierda y a los independientes



LA CAÍDA DE UN CAUDILLO



Contrario a lo esperado, en Quilaco el otrora alcalde cordillerano, Rolando Tirapegui cayó frente al democratacristiano, Pablo Urrutia.Tirapegui era el alcalde anterior a Fredy Barrueto y perdió frente a un democratacristiano, lo que podría hacer que tres DC gobernaran en la cordillera sur oriente de Biobío.



Con ello, Urrutia se enfrentará a Barrueto en una comuna estratégica para la oposición, pues el sector, podría volver a tener los colores de la oposición con dos alcaldes DC (Rivas y Salamanca), con otro PPD (Piñaleo).



Pese a que en política, nunca hay nada escrito, lo cierto es que la caída del caudillo puede ser interpretada como un momento de cierre para la antigua política.



SOCIALISTA EN TUCAPEL



En la comuna cordillerana más norteña de Biobío su alcalde Jaime Veloso ha realizado un mandatado positivo.



Hasta Tucapel han llegado todas las autoridades regionales y la fuerza de Veloso lo ubica a la cabeza de las encuestas locales para el próximo 11 de abril.



De esta forma, el ganador de las primarias del domingo pasado, Carlos de La Cruz (socialista), tendrá una difícil batalla mientras se espera la inscripción de otros candidatos.



EL TRIUNFO DE LA DC EN YUMBEL



El trabajo de Juan Cabezas ha tenido problemas, pese a que tiene una buena administración los conflictos internos, en el Concejo Municipal, han dejado en evidencia problemas que han llegado, incluso, a tribunales.



El análisis de la Unidad Constituyente en la comuna santuario arrojó que Cabezas se había alejado de la oposición y que su trabajo estaba más cercano al oficialismo, por lo que era indispensable poner un candidato fuerte que pueda hacer tambalear su futuro en el sillón municipal.



De esta forma, la Democracia Cristiana podría sumar un nuevo alcalde en la Provincia de Biobío, pues la primaria yumbelina fue ganada por Yolanda Romero.



