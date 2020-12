Negrete: Concejales pedirán destitución de administradora municipal

En términos de autoridades y política, Negrete está destruido. Su alcalde, Francisco Melo sigue preso en la cárcel de El Manzano, en Concepción desde el viernes en la tarde noche.



Melo fue arrestado en el edificio consistorial la semana pasada y se pensó en su inmediato traslado al centro penitenciario de Mulchén, pero la justicia determinó otra cosa y hoy está aislado en la capital regional producto de los protocolos sanitarios.



Su familia espera que su abogado presente el escrito solicitando cambiar la medida cautelar de la prisión preventiva por una que le permita estar en casa durante las fiestas, pero Melo ya es considerado un peligro para la sociedad y es posible que eso no ocurra, también porque es un momento crítico para las autoridades políticas y su figura podría ser usada como un ejemplo de que la justicia, sí existe, cuando se investiga cohecho y fraude al fisco.



EL PRESENTE NEGRETINO



Este miércoles es clave en Negrete, los concejales Carlos Torres, Fabián Lizama, Marcos Troncoso y Rosa Salamanca ingresaron, a través de la Oficina de Partes la solicitud para realizar un Concejo Extraordinario, cuyo único fin es pedir la salida de la actual administradora Municipal, Nathaly Muñoz Oviedo, quien era la mano derecha de Melo y que incluso fue parte de la Comisión de Licitación de las luces led que hoy tienen al líder político de Negrete tras las rejas, según relató a La Tribuna, el concejal Carlos Torres.



De esta manera, Torres dijo que “se presentó una solicitud por oficina de partes que los firmamos 4 concejales de los 6 que somos para solicitar la remoción de la administradora municipal, principalmente por la pérdida de confianza de parte del Concejo Municipal”.



Agregó, sobre Muñoz que “ella estuvo asociada al proceso licitatorio y era la mano derecha el alcalde, Javier Melo”.



Junto a ello, el concejal negretino quiso indicar al “diario de la provincia” que “nosotros repudiamos enérgicamente lo sucedido con el jefe comunal y el jefe de Secplan, David Encina. Reiteramos el repudio de forma enérgica, creemos que una de las comunas más vulnerables de Chile no pueden pasar este tipo de cosas y es, por aquello, que estamos tomando estas medidas”.



Junto con condenar el hecho, agregó que “el sentir es de frustración, porque nosotros de una o de otra forma creemos en un trabajo político honesto, de cara a la gente”.



En representación de todos los que buscan la salida de la administradora municipal, Carlos Torres cerró indicando que: “Mi mea culpa, como concejal en ejercicio es que el Concejo Municipal en pleno aprobó a esta empresa, pero a nosotros se nos mintió, el señor David Encina, señaló en Concejo Extraordinario, cuando se aprobó la nueva tecnología led que íbamos a tener un 30% de rebaja en los gastos de energía en la comuna y eso nunca fue así. Se nos mintió al Concejo en pleno”.

LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES



La legislación establece que quien debe reemplazar en el cargo a un alcalde si este no puede ejercer su mandato es su administrador o Administradora municipal.



Si ella o él no pueden, en estricto rigor debe estar en el cargo el secretario/a municipal.



Para poder nombrar otro alcalde, la Ley 18.695 establece que el titular debe renunciar o ser removido, así que mientras eso no ocurra, Melo sigue siendo el alcalde y los concejales no pueden organizarse para nombrar al otro jefe comunal.



Tras ingresar este lunes la solicitud de Concejo Extraordinario, los concejales Carlos Torres, Fabián Lizama, Marcos Troncoso y Rosa Salamanca solicitarán, este miércoles, la destitución de Natahly Muñoz Oliva.



Para lograr su cometido ya cuentan con los 4 votos a favor de un total de 6, pues los otros dos concejales, Jorge Pezo y Alfredo Peña decidieron no firmar la solicitud, por lo que su voto aún está “en veremos”.



Dada las cifras, todo indica que deberá dejar el cargo por haber perdido la confianza del Concejo, asumiendo así el siguiente puesto según establece la Ley, el secretario municipal de Negrete, Hugo Räber.