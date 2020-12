Vecinas de Laja valoraron el Programa de Formación, Capacitación y Empleo de Conaf

Como una gran oportunidad de crecimiento personal y de preparación para el mundo laboral calificaron las vecinas de la comuna de Laja beneficiarias del Programa de Formación, Capacitación y Empleo (PROFOCAP) que Conaf está desarrollando tanto en Laja como en otras cinco comunas de la Provincia de Biobío. Este programa, que la institución lleva a cabo junto al Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, busca entregar herramientas para posteriormente insertarse en el área laboral y mejorar las condiciones de empleabilidad de las familias más vulnerables de la región.

Profocap está orientado a personas adscritas al Sistema de Protección Social Chile Solidario, y en el caso de la Provincia de Biobío se desarrolla en Antuco, Mulchén, Alto Biobío, Quilleco, Negrete y Laja, beneficiando a un total de 91 personas.

Esta mañana se dio el inicio oficial del ciclo 2020 de este programa en Laja, oportunidad en que el Gobernador Ignacio Fica instó a las asistentes a sacar el máximo provecho a este programa. “En la provincia el tema de la desempleabilidad en este último tiempo, producto de la pandemia, ha sido muy alto, y programas como éste nos ayuda muchísimo a poder mejorar esas cifras, así que seguir motivando a las mujeres a participar y a confiar en el trabajo que estamos haciendo como Gobierno”, indicó la máxima autoridad provincial.

En Laja, este programa se ha implementado durante seis años, y en lo que corresponde a este 2020, 15 mujeres jefas de hogar son las que participan. El alcalde Vladimir Fica agradeció a Conaf que nuevamente se haya pensado en la comuna para llevar a cabo Profocap: “Estamos contentos porque es una herramienta más que se le entrega a las mujeres para poder avanzar en su independencia, y nosotros por lo menos como comuna siempre hemos dado los espacios a nuestras mujeres para que puedan, muchas de ellas, enfrentar la vida de mejor forma, con más capacitación y sobre todo más apoyo de parte de las autoridades”.

El programa cuenta con tres etapas, donde la primera contempla el trabajo de establecimiento del programa en las comunas y la selección de los participantes. La segunda, corresponde al proceso de aprendizaje en aula, donde desarrollarán diversos talleres, para luego realizar la pasantía laboral de los trabajadores. Y finalmente, el acompañamiento o seguimiento de los egresados.

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Sintia Leyton, señaló que “nuestro compromiso como Gobierno es apoyar la recuperación de los trabajos que se han perdido en este tiempo, y las personas beneficiadas con este programa, sin duda, tendrán más y mejores herramientas para ello y, por supuesto, va en la línea de fortalecer las oportunidades que se le puedan dar a las mujeres en este tiempo”.

Para el seremi de Desarrollo Social y Familia, Alberto Moraga, en tanto, “todo lo que permita la movilidad social de nuestros compatriotas es bienvenido, y en este sentido aquellas familias que forman parte del programa Seguridades y Oportunidades y que son beneficiarias de Profocap podrán potenciar sus propias capacidades y la inserción laboral”.

Desde hace 15 años que Conaf lleva adelante este programa en el país. Este 2020, Profocap se desarrolla en nueve regiones del país, con una cobertura de 1.800 cupos, en 84 comunas y 104 grupos de trabajo.

El director regional de Conaf, Francisco Pozo, enfatizó su llamado a las beneficiarias a sacar el máximo provecho a esta etapa, “que las ellas puedan asimilar, internalizar y desarrollar sus capacidades después en su propio entorno, a fin de crear las oportunidades de trabajo, y que puedan desplegarse estas oportunidades, a fin de fortalecer el bienestar de sus familias. Agradecemos el compromiso que tienen y les pedimos que estas herramientas que se les están entregando las utilicen luego en su territorio”.

Amanda Guerrero, vive en el área rural de la comuna y es una de las beneficiarias. Para ella, quien mantiene sola a sus dos hijos, este programa “es una oportunidad para reinsertarnos en el mundo laboral, porque en mi caso yo llevo cuatro años sin trabajo. Como dueña de casa no tengo un trabajo fijo y lo que puedo tener es prácticamente sin contrato”.

Situación similar es la de Claudia Carrasco, del sector Las Viñas, que también debe mantener a sus hijos. “Como mujer y en lo laboral yo llegué de pésimo ánimo a este programa. O sea, como mamá es tremendamente difícil, porque yo no trabajo desde marzo. Pero llegué al programa y me ha hecho súper bien. He aprendido a desarrollarme como persona, y siento que me estoy preparando para salir nuevamente al campo laboral, a enfrentarme a una entrevista personal. Me siento muy agradecida”, señaló.

En el resto de la Región del Biobío, el programa se está desarrollando de la siguiente manera: las siete comunas de la Provincia de Arauco, con un total de 137 beneficiarios; y la Provincia de Concepción, en la comuna de Talcahuano con 34 beneficiarios. Total regional: 262 personas.