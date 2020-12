Biobío fue la región con la más baja participación en primarias del país

La región del Biobío tenía un padrón electoral habilitado para la participación de primarias de 1.295.288 electores.

Lo anterior es porque se trata de militantes y personas que no pertenecen a partidos políticos y que podían sufragar por uno de los cinco candidatos que la Unidad Constituyente presentó para estas elecciones. Los comicios dieron como ganador a Eric Aedo, democratacristiano, ex gobernador de Concepción y ex seremi de Bienes Nacionales durante el mandato de Michelle Bachelet.

De esta forma, votaron en las primaras del PS, DC, PR, PRO y PPD 22.516 ciudadanos equivalentes al 1.74 por ciento del universo habilitado.

Como dato importante, de un total de 1.449 mesas se constituyeron oficialmente 1,395 con un total de 4.588 vocales. En cuanto al porcentaje de mesas constituidas, este llegó al 96,27 por ciento.

Si lo anterior es un logro o no, solo depende de la mirada con que se analice y mientras en la DC dicen que la cifra es válida para legitimar la elección de Aedo, eso no implica que pidan explicaciones al Gobierno y al Servel por la falta de difusión que tuvieron estas elecciones, en todo el país.

De hecho, Patricio Santamaría, el presidente de Consejo Consultivo del Servicio Electoral, ya había anunciado acciones legales contra los vocales que no asistieron a la constitución de mesas, pero sabido es que la ley ya existe y que la persona que no cumplió con su obligación debe pagar una multa.

Además, aclaró la particiáción del Servel en estas primarias de alcaldes/a y gobernador/a señalando que hicieron todo el trabajo de difusión que debían hacer.

Así Santamaría defendió al organismo que dirige al indicar que: “Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nos corresponde administrar y organizar la elección, hubo una campaña y si ustedes revisan tuvimos seis cápsulas gratuitas radiales diarias y toda una difusión respecto de las primarias”.

Agregó, para defender el actuar del servicio que “se contrataron avisos en televisión, prensa escrita, medios digitales. Estuvimos presentes en todas nuestras plataformas de Twitter, Instagram y Youtube de tal manera que cumplimos con difundir, obviamente dentro del marco de los presupuestos con los que se cuenta en este punto”.

Santamaría declinó referirse al tema de la participación ciudadana dejando la interpretación del hecho a los cientistas políticos pero dijo que “desde mi punto de vista, tiene una cantidad diferente de razones y no hay que atribuir a determinados elementos, situaciones o circunstancias el tema de la baja participación, sino que tiene que ser una mirada más sistémicas, multidisciplinaria”.

RESULTADO EN BIOBÍO

El dato ubica a nuestra región con aquella que registró la menor votación en las primarias para gobernador o gobernadora en Chile, recordando que en la Provincia del Biobío no hubo primarias para alcalde/sa.

Con eso claro, el 38,74 por ciento de las preferencias fueron para Eric Aedo, seguido del socialista Enrique Inostroza con un 25,10 por ciento y César Arriagada del PPD con un 14,67 por ciento de los votos. Más atrás llegaron Jonathan Díaz del PRO y Sebastián Reyes del PR con 13,46 y 8,58 por ciento de los sufragios.

En cuanto a los votos nulos estos alcanzaron el 5.5 por ciento y los blancos el 3,52 por ciento de las elecciones.

ELECCIONES PARA ABRIL

Con todo claro, las elecciones para gobernador o gobernadora del 11 de abril presentan un difícil escenario para el angelino, Eric Aedo, pero su triunfo a la vez, le ha dado una tribuna que hasta antes de estas primarias no había tenido.

Así, con el cupo seguro y legitimado para abril, Aedo debe enfrentar a una oposición dividida, no solo por los militantes de partidos políticos, sino también porque como independiente corre la única persona que puede quitarle votos, el ex demócrata cristiano y ex intendente de la Región del Biobío en Bachelet 2, Rodrigo Díaz.

En paralelo, la “otra oposición” sigue en carrera con sus candidatos separados.

De esta forma el PC va con Tania Concha, los ecologistas con Félix González, Igualdad con Javier Sandoval y el Partido Liberal presentará a Esteban Guzmán.

EL CANDIDATO DE LA UDI

El oficialismo solo ha logrado acordar que el candidato o candidata al sillón de la Gobernación Regional saldrá de la UDI, al menos ese es el acuerdo con Evópoli y Renovación Nacional en nuestra región.

Así, las fechas también son importantes en el gremialismo, pues todo deberá quedar zanjado el 11 de enero, el plazo final para inscribirse en el Servicio Electoral.

Por ahora, el partido liderado por la senadora Jacqueline Van Rysselberghe debe superar sus elecciones internas el próximo 12 de diciembre y de ello depende el nombre que llegará a la papeleta.

Así, si el triunfo es para los opositores a la senadora, lo más seguro es que el nombre que llegué a competir sea el de Jaime Vásquez.

En la otra vereda, si llegara a ganar la oposición a Van Rysselberghe, todo indica que el nombre que competirá será el de Flor Weisse, una de las consejeras más votadas del Consejo Regional.