Patricio Lara: “El Core aprobó en su momento el 70% del aporte para el estadio de Los Ángeles”

Patricio Lara defendió con todo la decisión del Consejo Regional y dijo que “el Core nunca se retractó del aporte del financiamiento que es el 70% de las obras, financiado por el Gobierno Regional y que fue aprobado por el Consejo Regional, por lo tanto mantenemos nuestro compromiso y nos alegra saber que el ministerio del deporte hará el aporte del 30% restante, para que esa obra se pueda materializar de muy buena forma”.



El presidente del Core Biobío señaló que el impulsar que las obras para el estadio se realizarán, fue una importante gestión de muchas autoridades, resaltando en particular a los Consejeros y Consejera de la provincia, quienes siempre estuvieron dispuestos para que se concretara esta iniciativa.



En este sentido, Lara agregó que: “Debo recalcar el compromiso que adquirieron los cinco consejeros regionales de la provincia de Biobío, para que se revirtiera la medida que desde el ministerio de deporte se había anunciado de no priorizar los recursos que esa institución había aportado y que es alrededor de un 30% del total de la inversión del estadio para la comuna de Los Ángeles. Nosotros como Consejo Regional aprobamos recursos que significan el 70%, donde debo destacar el rol realizado por los cinco consejeros de la provincia que han trabajado en conjunto a este presidente del Core y la presidenta anterior, Flor Weisse, para que la medida del ministerio del deporte fuera revertida y finalmente se lograra materializar esta importante obra que aporta mucho, no sólo al deporte de Los Ángeles, sino además a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia del Biobío” agregó Lara.

Además, Patricio Lara recordó que esta es una muestra de lo importante que es la regionalización y que desde siempre se ha demostrado la disposición para avanzar en proyectos importantes para la provincia, como cuando se aprobaron recursos para la construcción del polideportivo de la comuna de Los Ángeles, construcción edificio consistorial comuna de Tucapel y saneamiento sanitario para la comuna de Antuco, sólo por recordar algunos.

VISITA A PATA DE GALLINA



Durante la tarde de este viernes, las autoridades del Ejecutivo y el alcalde de Los Ángeles Esteban Krause visitaron con los planos originales en la mano el lugar donde se construirá el nuevo estadio de la ciudad.

Tanto el gobernador, Ignacio Fica como el Intendente, Sergio Gicaman ratificaron con su presencia la decisión tomada por el Ministerio del Deporte.



Además, se confirmó que la ministra Pérez recibirá al alcade Krause la próxima semana, cita en la que se deberá re definir el calendario de entrega de los 9 mil millones comprometidos por la cartera.