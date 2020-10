Parodi: “No creemos que las acusaciones constitucionales ayuden absolutamente en nada a solucionar los problemas”

La Acusación cuestiona al jefe de gabinete del Presidente de la República, Sebastián Piñera por su rol en el paro nacional de camioneros y el control jerárquico que, como ministro del Interior, tiene sobre Carabineros.



Durante este jueves, la oposición cumplió con su palabra porque no llegó la renuncia del General Director de Carabineros, Mario Rozas, cuya condición era requisito para no usar la herramienta constitucional del rol fiscalizador de los representantes distritales: Acusación Constitucional.

Así, los distintos jefes de bancada de la oposición presentaron oficialmente la acusación constitucional contra el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez.



Al jefe del gabinete se le acusa por su manejo en el paro de camioneros y, recientemente, por falta de control jerárquico ante el actuar de Carabineros, luego que uno de sus efectivos fuera formalizado por el delito de homicidio frustrado, al ser imputado de empujar a un joven de 16 años al lecho del río Mapocho, en el marco de una movilización registrada en la Región Metropolitana.



El libelo consta de tres capítulos donde además de los hechos antes mencionados, se incluye uno relacionado al orden público y un apartado sobre los incidentes en La Araucanía.



LA REACCIÓN DEL GOBIERNO EN BIOBÍO



En entrevista con el programa “Conexión San Cristóbal” de radio San Cristóbal, conducido por Sebastián Ibieta, la seremi del Biobío, Francesca Parodi se refirió a la materia.



Así la vocera del gobierno dijo que el libelo presentado en horas de la tarde por la oposición “no tiene ningún asidero real la acusación que se está formulando contra el ministro Pérez, vemos muy lamentable que se presenten estas acusaciones constitucionales contra el gobierno”.



En este sentido recordó que “estamos en un tiempo que es sumamente complejo, donde tenemos hechos de violencia que son de extrema gravedad y no creemos que las acusaciones constitucionales ayuden absolutamente en nada a solucionar los problemas”.



A juicio de Francesca Parodi las acusaciones constitucionales presentadas por la oposición “obstruyen, finalmente, el trabajo que está realizando el gobierno y, particularmente, el ministro Pérez”.

LO QUE VIENE AHORA



De acuerdo a la información publicada por el sitio oficial de la Cámara de Diputados “lo que corresponde ahora es que en la próxima sesión de Sala, en conformidad a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, se dé cuenta de la presentación de esta acusación”.



Una vez que ello ocurre “se procederá a sortear a los cinco legisladores que integrarán la comisión que estará encargada de evaluar el mérito jurídico de la presentación”.



Según establece la Ley, una vez que se sortea los 5 cupos “comienza a regir el plazo de tres días para notificar, personalmente o por cédula, al acusado. A partir de lo anterior, el ministro Pérez tendrá un plazo de diez días para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito”.



Así entonces explican los diputados, “la instancia, a su vez, desde el momento de dicha comparecencia, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala de la Corporación, la cual se votaría durante la primera semana de noviembre”.



La Acusación Constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez fue presentada por 13 diputados de oposición: Gabriel Ascencio, Gabriel Boric, Jorge Brito, Carmen Hertz, Tomás Hirsch, Rodrigo González, Pamela Jiles, Jaime Naranjo, Luis Rocafull, Camila Rojas, René Saffirio, Alejandra Sepúlveda y Víctor Torres.

DETALLES DEL LIBELO



Tal como es su costumbre, en el sitio oficial de la Cámara de Diputados se entregó un detalle didáctico de la Acusación Constitucional y de la ley.



Así, “El libelo acusatorio está compuesto por tres capítulos; el orden público y las medidas que se han adoptado en este sentido; el principio de igualdad ante la ley debido al tratamiento diferenciado dado a la movilización de los camioneros, frente a otras movilizaciones sociales; y el ámbito de control jerárquico que le corresponde al secretario de Estado, respecto del accionar de Carabineros de Chile”.



Además menciona que “las acusaciones constitucionales tienen su base normativa en la Constitución Política (artículo 52), en la Ley Orgánica del Congreso Nacional (Título IV) y en el Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados (Título VI)”.