Monsalve planteó tres grandes temas para discutir en el presupuesto: Salud, Educación y Reactivación

El Proyecto de Ley para el Presupuesto de La Nación 2021, que ingresó al parlamento esta semana por parte del Ejecutivo, ya generó las primeras discrepancias y aunque todos saben que se debe enfocar en Salud, Educación y Reactivación Económica, lo cierto es que las dudas de la oposición ya comienzan a manifestarse con fuerza.

Así el diputado socialista, Manuel Monsalve, ya planteó sus dudas al decir que “lo importante para el año 2021 es discutir en qué se va a ocupar el presupuesto de la Nación. El debate principal que se tiene que dar en el parlamento es cuáles son las prioridades y cómo se expresan”.



En este sentido, el representante distrital puso tres temas que espera priorizar, al decir que “primero la salud y la pregunta es: A partir de la experiencia de la pandemia ¿ el Gobierno va a proponer un aumento del per cápita para la atención primaria como necesita el país para enfrentar y proteger la salud de los chilenos?. ¿ Vamos a pasar de los 7300 a los 9500 pesos que necesita la atención primaria para garantizar equipos, por ejemplo para la trazabilidad?, yo creo que eso es una prioridad”.



“Segundo, el Gobierno ha reconocido y aplaudido a los trabajadores del sistema público de salud, yo me pregunto: ¿ En el presupuesto del año 2021, el Gobierno va a traspasar a todos los trabajadores del sector salud que están a honorarios y a contrata?, por que por lo menos, este año, no ha ocupado los recursos que este parlamento autorizó para traspasar a los funcionarios de salud que están a honorarios y a contrata, es decir, los aplaude pero los mantiene en la precariedad laboral”, agregó el socialista.



Como tercer, habló de educación y “producto del desempleo y de los aumentos de los niveles de pobreza, de las ollas comunes que han surgido en Chile: ¿ El gobierno se va a atrever a que la alimentación escolar se de carácter universal el año 2021? ¿ Va a se cerrar las brechas de tecnología que se han evidenciado en el sistema educacional? ¿ Va a pagar la subvención por matrícula y no por asistencia?. Esos son los temas prioritarios”.



Al cierre, también detalló lo relacionado con la reactivación económica y del mercado del trabajo, Manuel Monsalve dijo: “En temas de reactivación, el Gobierno ha dicho más del 14 por ciento en inversión pública, vamos a tener que discutir qué es inversión pública y cuántos empleos se genera”.