Líderes de todos los colores políticos insisten en el auto cuidado y respeto de protocolos en estas fiestas

El plan del gobierno “Fondéate en casa” ha presentado tantas interpretaciones como comunas existen en Chile poniendo en evidencia que las tomas de decisiones, desde el poder central, no consideran las realidades locales de nuestro país.



Lo anterior quedó en evidencia tras la disputa pública entre el intendente del Biobío, Sergio Giacaman con los ministros de Salud y de la Secretaría General de Gobierno, Enrique Paris y Jaime Bellolio.



Por lo mismo y tras reconocer el error, las autoridades entendieron que las cosas no son iguales en Arica y Punta Arenas.



Así entonces, el gobernador Ignacio Fica fue el primero en reiterar las medidas de autocuidado, como una de las principales herramientas para contener el avance de la pandemia.



“Necesitamos el apoyo de la gente, que tenga el cuidado necesario. El autocuidado aquí es fundamental y, por supuesto también, no generar sobre exposición en estos días. Quedarse en sus casas, por supuesto también con sus familias, aprovechar a sus familias, más que nunca y particularmente también, insisto, creo que los resultados se van a ir dando solo a medida que avance esta pandemia”, puntualizó Fica.



DESDE SALUD

Mirna Gutiérrez encargada de acción sanitaria de la Seremi de Salud y miembro del Colegio de Enfermeras de Chile en nuestra provincia y más allá de estar en la cúpula política, su trabajo es abajo, donde el Covid circula a diario.

A juicio de la profesional es necesario considerar que “los protocolos que existen actualmente, todos requieren de lo básico; esto es, el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento físico, la higiene, limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, de las superficies y, por supuesto, tener un aforo con la información del máximo de personas” que se permiten.

Gutiérrez expresó que “ad portas del 18 de septiembre es necesario llamar a la comunidad a no olvidar estas medidas básicas de cuidado.

En este sentido, la encargada de acción sanitaria de la Seremi de Salud, Mirna Gutiérrez sostuvo que “podemos celebrar pero con el resguardo respectivo. El llamado es a que no nos traslademos a una segunda vivienda; que celebremos con los nuestros en casa, y que no nos olvidemos que debemos usar obligatoriamente la mascarilla en todo momento, salvo cuando estemos comiendo y, por supuesto, si estamos en una comida familiar, el distanciamiento físico es primordial”.

EL GRAN LLAMADO DE ESTEBAN KRAUSE

A través de las redes sociales, el alcalde Los Ángeles, Esteban Krause realizó un especial llamado a los habitantes de la capital provincial para que en estas Fiestas Patrias actúen con responsabilidad frente a la pandemia.

“En la comuna de Los Ángeles, no se ha decretado ni cordón sanitario ni cuarentena y eso ha sido porque ustedes, vecinos y vecinas de nuestra comuna han actuado con responsabilidad”, comenzó diciendo Krause.

A renglón seguido agregó: “Quiero pedirles que sigamos en ese mismo comportamiento, que podamos celebrar estas Fiestas Patrias sin tener que lamentar mayores contagios”.

Sobre la felicidad que implica esta fecha para los chilenos, el alcalde de Los Ángeles dijo que “en las fiestas, pasarlo bien, no tiene que ser a costa de cada uno de nosotros, por eso les pedimos encarecidamente que celebren, que compartan que hagan actividades, pero en familia y en vuestras casas”.

En este sentido apuntó: “Queremos salir de estas Fiestas Patrias, solo con alegrías y no con lamentaciones de que tenemos un aumento en los contagios y que tenemos más complicaciones de las que hemos tenido hasta ahora”.

“Se los pido por el bien de cada uno de ustedes, por el bien de todos nosotros y por el bien de nuestra comuna de Los Ángeles”, cerró con voz fuerte y emotiva el líder político de los angelinos, Esteban Krause.