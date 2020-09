Diputados de Arauco lamentaron muerte de Moisés y aseguraron que el gobierno debe mejorar su rol en la "zona roja"

Si bien los diputados Iván Norambuena y Manuel Monsalve son representantes del Distrito 21, lo cierto es que vienen de Arauco y por lo mismo, hablaron desde el corazón para pedir el fin de la violencia.

De igual manera, tanto el gremialista como el socialista dijeron que el crimen de Moisés es un asesinato brutal y cobarde.



LA IMPOTENCIA DE MONSALVE



El diputado socialista fue claro, se trata de un crimen donde “se ha disparado sobre un joven completa y totalmente desarmado.



Agregó que “esto no tiene ninguna justificación bajo ninguna causa y vuelve a poner en el tapete la necesidad de que el Gobierno cambie su estrategia, su estrategia ha fracasado y aquí la presencia de cientos de efectivos de fuerzas especiales en la Provincia de Arauco no está resolviendo los temas de seguridad de la ciudadanía”.



Con impotencia, Monsalve continuó: “Crímenes de la brutalidad y cobardía como el que ha ocurrido en la comuna de Cañete no pueden repetirse, esto está en manos del Gobierno. El ministro del Interior tiene que plantear nuevas medidas y nuevas estrategias para recuperar la seguridad que demandan las familias”.



En consecuencia y dado el aumento y crueldad de los últimos ataques incendiarios, dijo el socialista “hemos pedido citar formalmente, a través de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados al ministro del Interior, Víctor Pérez”.



EL LAMENTO DE NORAMBUENA



El diputado de la UDI ha sido duro con su gobierno en varios temas y hoy no es la excepción, como representante de uno de los tres poderes de Estado ha apuntado al oficialismo, principalmente a esas autoridades que deben trabajar para detener la violencia.



En este sentido, el gremialista dijo “Una vez más tenemos que lamentar y solidarizar con cada una de las familias afectadas, tanto de quienes perdieron parte de su patrimonio y lo que es muy doloroso, la familia del joven de 21 años que, sin tener mayor participación en nada de hechos de violencia fue víctima de un acto terrorista adicional”.



Así entonces, Norambuena apuntó al Gobierno: “Aquí hay temas de reflexión, sin duda y el llamado, principalmente es a las autoridades competentes en la materia, de que una vez por todas tengan que clarificar y emitir un pronunciamiento, de qué manera le van a dar paz y tranquilidad a la ciudadanía”.



Tal como ha ocurrido con todos los habitantes de las zonas donde hay atentados y ataques, Iván Norambuena reiteró: “Lo hemos dicho hace un buen tiempo, aquí hay mucha gente inocente que le gusta y está acostumbrada a vivir tranquila que no molesta a nadie, pero que son, lamentablemente, víctimas de ciertos grupos que atentan contra la tranquilidad y la convivencia de la zona.