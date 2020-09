Proyecto de Resolución busca subsidios de apoyo al Turismo y Gastronomía afectados por la pandemia

Por unanimidad, la Cámara de diputadas y diputados aprobó hoy el proyecto de resolución de la diputada Joanna Pérez, que incluye una batería de propuestas destinadas a apoyar, de forma concreta y rápida, a los sectores del turismo y la gastronomía afectados por la pandemia por covid-19 y, especialmente, a los trabajadores de pequeñas empresas de dichos rubros.



Al respecto, la parlamentaria señaló que “hemos realizado una sesión especial para analizar la situación que vive la gastronomía, el turismo y los servicios asociados en nuestra provincia de Biobío, Arauco, Lota y en el país. Por eso le propuse un Proyecto de Resolución a mi bancada y que fue aprobado por unanimidad por la sala. El proyecto busca abordar esta difícil situación que tiene a muchos emprendimientos complicados, ya que no reciben ingresos y deben cumplir con algunos compromisos, pero además con pagos de patentes y otros. Creemos que el Estado hoy día está en deuda con ellos porque no los ha acompañado como se debe en créditos, en apoyos financieros y por tanto hemos pedido subsidios especiales para los trabajadores de estos rubros y también crédito especial con garantía mucho mas flexible para acompañar y apoyar esta reactivación económica”.



“De igual forma, protocolos especiales que permitan una reapertura segura en esta pandemia y donde a la brevedad se pueda buscar un plan de acción junto a ellos, le hemos pedido al ministro de Hacienda, de Economía y a Banco Estado que tenga una mirada especial y un plan de reactivación para este gremio. Me he reunido con muchos gremios, he compartido con emprendedores y emprendedoras, y especialmente con el mundo de las pymes del turismo, de gastronomía y de bares”.



Al finalizar la diputada Pérez agregó “esto es tremendamente importante en nuestra provincia y región, la que busca siempre abrirse a una oportunidad a través del turismo y de estos emprendimientos, por lo que vamos a poner todos los empeños para que el gobierno de una vez por toda fije beneficios, fondos especiales para este rubro, garantías estatales y por cierto la mesa de trabajo que ellos han venido solicitando hace tanto tiempo”.