Diputados piden reconsiderar rebaja del presupuesto regional del Biobío

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones recortó las peticiones de presupuesto para 9 regiones del país, entre ellas la del Biobío.

En total, la rebaja sería del 5.7 por ciento del total, cerca de 5.400 millones de pesos.



Lo anterior, como medida para solventar el alto gasto fiscal que ha implicado la pandemia, pero sin considerar que esta es la segunda vez consecutiva que el gobierno de Sebastián Piñera decide hacer lo mismo con Biobío.



Los 22 consejeros regionales se opusieron por completo al anuncio y ahora reciben el apoyo transversal de los diputados del Distrito 21, Joanna Pérez de la DC e Iván Norambuena de la UDI.



JOANNA PÉREZ



La diputada del distrito 21 de la región del Biobío manifestó preocupación y rechazó la decisión del Gobierno de recortar más de 54 mil millones al presupuesto de las regiones.

En esa línea la parlamentaria señaló “como presidenta de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, voy a iniciar una serie de reuniones para que el Ministerio de Hacienda pueda clarificar la rebaja del presupuesto del FNDR, que estas no se hagan a espaldas de las regiones y que se nos señalen los criterios de esta decisión. No es primera vez que en la región del Biobío se rebajan recursos”.



Agregó que la medida de Hacienda provocará que “se paralicen proyectos y contó que pidió una reunión con el intendente, Sergio Giacaman: “le he pedido al intendente que en la reunión que tenemos el martes con los parlamentarios por materia de Covid-19, también podamos ver la situación del presupuesto de la región, la reactivación y los proyectos”.



Además, dijo que pidió otra reunión al CORE: “he solicitado al Consejo Regional que podamos tener una reunión con miras a definir esta estrategia y espero que se pueda hacer a la brevedad, como presidenta de la comisión y diputada que defiende la descentralización me interesa recoger las opiniones de distintas regiones, pero si además ellos estiman que nos reunamos como bancada transversal de parlamentarios estoy totalmente disponible, pero creo que no podemos seguir así”.



Al cierre, la democratacristiana fue fuerte y clara: “El Gobierno Nacional no puede venir a quitar recursos a diestra y siniestra a las regiones cuando le hemos aprobado todos los recursos desde el Congreso Nacional, hemos generado los acuerdos para tener la disponibilidad presupuestaria en materia económica, social y sanitaria”.



IVÁN NORAMBUENA



Luego de conocer el porcentaje y los motivos del Ministerio de Hacienda, que hizo un reajuste del – 5,7 por ciento al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en la región de Biobío, el diputado Iván Norambuena dijo que este recorte “se traducirá en una ejecución del presupuesto regional más lento lo que evidentemente repercutirá en importantes proyectos de inversión pública, los cuales ya se han visto perjudicados por los efectos de la grave crisis económica por la que atraviesa nuestro país”.

De seguir en este escenario, el diputado de la UDI pidió al Gobierno, al menos “contar con medidas paliativas por parte del ejecutivo tendientes, derechamente, a morigerar los efectos negativos que implica esta orden administrativa promoviendo acciones concretas en la materia”.



Según Norambuena, “las regiones de nuestro país deben representar elementos centrales de las políticas públicas formuladas por el gobierno en torno a la reactivación económica que demanda nuestro país y, en tal sentido, los problemas del empleo de la economía, entre otros, resultan fundamentales resolverlos desde una perspectiva regional, visión que no vemos recogida en esta reasignación de recursos”.



Así entonces, para salir del problema, Iván Norambuena dijo que es urgente crear una mesa de trabajo “entre las autoridades regionales y del gobierno central con el objeto de reconsiderar este reajuste presupuestario del FNDR, ya que repercutirá en la ejecución presupuestaria de importantes proyectos a nivel regional, mermando, con ello, las posibilidades de una rápida, eficaz, y adecuada recuperación económica y social de estas relevantes zonas de nuestro país”.