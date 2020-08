Diputada Pérez: “logramos acuerdo en apoyo económico para taxis, colectivos, buses y transporte escolar”

Producto de dichas presiones el Ejecutivo comprometió realizar gestiones en beneficio del sector, y tras días de reuniones esta tarde se conoció el acuerdo al que llegaron ministros y gremios del transporte.



Al respeto, la democratacristiana dijo que “a propósito de la discusión de la ley del bono para la clase media junto al crédito blando, en el transcurso de la discusión del proyecto constatamos que a este beneficio no podían optar los transportistas del sector público, llámese taxis, colectivos, buses y buses escolares, porque ellos tributan con renta presunta, es por eso que le hicimos ver al ministro que pudiera dejar abierta la opción para este sector, pero en esa oportunidad el ministro no estuvo disponible. Pero generó un compromiso para trabajar una ley corta en esta línea y es así como trabajamos junto a algunos dirigentes del gremio del transporte a nivel nacional para que pudieran en conjunto al ministerio de Hacienda y Transporte avanzar en una propuesta, demoraron dos semanas en ello, yo les he estado acompañando en dicha propuesta para que significativamente resulte algo concreto”.



“Finalmente, el día de hoy se ha logrado un acuerdo que se traducirá en un bono directo de $350.000 para los propietarios y conductores (no propietarios) de taxis colectivos y básicos, un bono directo de $350.000 para propietarios y conductores del transporte escolar, un bono directo de $350.000 para conductores de buses urbanos y rurales (excepto Transantiago). Y un crédito blando de $961.500, dividido en 3 cuotas de $320.500 cada una, para propietarios de taxis colectivos, básicos y escolar”.



La diputada Joanna Pérez agregó “esto es un avance, yo quiero felicitar a dirigentes como don Héctor Sandoval que estuvo trabajando arduamente y benefició no solo a su gremio, sino que también pensando en los demás, creo que es importante y vamos a analizarlo de manera que también conductores puedan ser beneficiarios del bono. Por lo tanto, valoro que se haya canalizado lo solicitado en la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, luego en la comisión de Hacienda y finalmente en sala”.