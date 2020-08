Harboe: “Con esta policía, Chile no tiene condiciones de garantizar seguridad a los ciudadanos”

“Yo lamento profundamente la imagen que vimos hoy día, después de un ultimátum de los camioneros: ver al Presidente de la República rodeado de camiones anunciando un proyecto de ley que los beneficia, me parece una pésima señal. Es decir, el que amenaza con cortar las carreteras, tiene la atención presidencial”, así manifestó el senador por la región de Ñuble y Biobío y miembro de la Comisión de Seguridad Pública.

Asimismo, el parlamentario agregó que “el Presidente, de una vez por todas, debe cambiar la forma de gobernar y entender que lo que tenemos hoy día en la macrozona sur es un escenario de violencia desatada y por lo que se requiere es tener capacidad de ejercer y reponer el Estado de Derecho, eso es muy importante”.

También instó al gobierno a generar más espacios de diálogo, agregando que “aquí es donde la política tiene que participar activamente, para poder intentar resolver los tema de fondo, por un lado, pero a su vez también para avanzar en los temas de seguridad” sostuvo.

Junto con esto, el representante del PPD llamó al Ejecutivo a llevar a cabo la Reforma Policial que él mismo encabezó junto a un grupo de expertos: “Aquí usted tomó un compromiso público que no lo está cumpliendo, una profunda reforma policial. Con esta policía, Chile no tiene condiciones de garantizar seguridad a los ciudadanos y ese es el tema de fondo. Cumpla sus compromisos, nosotros hemos manifestado nuestra voluntad de trabajo, en conjunto con académicos y académicas pero hasta el día de hoy no se ha considerado ningún tipo de participación, eso es lamentable.”

Finalmente, sobre el emplazamiento que el Presidente hace al Parlamento, el congresista aseveró que “por último, creo que cuando el Presidente le pide al Congreso que apruebe dos o tres proyectitos en materia de seguridad, perdóneme Presidente, usted no está entendiendo la magnitud del problema” concluyó.