Diputados analizan suspender multas por deudas de patentes en el sector gastronómico

La parlamentaria del distrito 21 de la región del Biobío señaló “en atención a la situación que viven muchos gremios de gastronomía y de locales que tienen patentes de alcohol, y que están prontos a vencer el día 31 de julio, es que hemos solicitado al gobierno que presente una acción a tiempo frente a esta situación. Y como a la fecha no hemos tenido respuestas del Ejecutivo ni tampoco caso a caso de los municipios porque es una situación compleja desde el punto de vista de los ingresos, es que hemos presentado junto a varios parlamentarios de manera transversal un proyecto de ley que modifica la ley de alcoholes para que los establecimientos que tengan una patente de ese tipo y no cuenten con sus permisos renovados por un periodo determinado, no se les aplique las multas indicadas en esa ley”.

La Diputada Pérez indicó “este proyecto lo he puesto en tabla para hoy martes en la Comisión donde soy presidenta; Gobierno Interior de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde he decidido invitar al Subsecretario de Desarrollo Regional, al Ministro de la Segpres, al Presidente de la Asociación de Municipios y a representantes de los gremios afectados, ya sean gastronómicos o locales en materia de turismo que tienen estas patentes y que necesitan tener una respuesta a tiempo por la situación del país y porque la autoridad sanitaria ha decretado el cierre de estos establecimientos y por tanto desde marzo no pueden funcionar”.

Al finalizar, realizó un llamado al gobierno de Sebastián Piñera “este es un gremio que necesita apoyo, yo vengo trabajando con ellos a nivel local, regional y nacional. Queremos hoy día pedirle al gobierno que asista a la comisión pero que también manifieste la voluntad para avanzar en este proyecto con la debida urgencia”.