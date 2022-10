Procesan y dejan preso a Juan Emilio Cheyre por mal uso de gastos reservados

Por primera vez en el marco de la malversación de recursos públicos desde el Ejército se inculpó al excomandante en jefe, quien ejerciera el cargo entre los años 2002 a 2006. El ex jefe militar fue acusado de usar de forma irregular dineros que debían ser destinados a labores de inteligencia. Debido a lo anterior, Cheyre quedaría preso y en los próximos días la magistrada a cargo del caso deberá resolver si otorgarle la libertad bajo fianza.

Durante la mañana de este martes, la ministra que investiga la malversación de caudales públicos en el Ejército, dictó el procesamiento en contra de del excomandante en jefe del Ejército. Lo anterior por la utilización irregular de $128.638.559 millones que debían ser destinados a labores de inteligencia, determinando también ampliar cargos en contra de Óscar Izurieta y Juan Miguel Fuentealba.

INICIO DEL PROCESO EN CONTRA DE CHEYRE

Es la primera vez que la jueza inculpa al excomandante en jefe, quien ejerciera el cargo entre los años 2002 a 2006, quien entró en el radar del caso después de que el coronel (R) Sergio Vásquez- jefe de Contabilidad y Remuneraciones en la Comandancia en Jefe entre 2010 a 2014. Posteriormente fue jefe de Finanzas hasta 2018 estableciera que las irregularidades venían desde hace años.

Luego de la formulación de los cargos, Cheyre quedará preso en el Batallón de Policía Militar Nº 1 de Peñalolén y en los próximos días deberá definirse si puede o no acceder a libertad bajo fianza. De acuerdo con los detalles del caso, a Izurieta se le amplió el procesamiento por $95.153.689 y a Fuente-Alba por montos equivalentes a $50.714.559. A ambos se les mantuvo la libertad provisional bajo fianza otorgada por la Corte Marcial y el arraigo nacional. Producto de las imputaciones, Rutherford ordenó el embargo de bienes de Cheyre por un monto total de $ 140.000.000, y amplió los embargos de Fuente-Alba por $ 55.000.000 y de Izurieta por $ 105.000.000.

TESTIMONIOS QUE LOS INCULPAN

La declaración del ex jefe de Finanzas de la Comandancia en Jefe entre 2002 a 2005, el coronel (R) Juan Pablo de la Fuente sostuvo que “el general Cheyre me daba las instrucciones para que fuera retirando los recursos de gastos reservados en la Dirección de Finanzas del Ejército (…). Había ciertos gastos mensuales que estaban dispuestos para pagar con estos recursos, tales como pago a los excomandante en jefe. En esa época al excomandante Ricardo Izurieta Caffarena, a quien se le entregaban mensualmente $ 400.000, y no recuerdo si también se le entregaba al general Augusto Pinochet”.

El oficial (r) también ratificó el “perdiem” (una especie de viático) que se le daba a los generales que salían al extranjero. Esto en un comienzo del caso se le imputó a los sucesores de Cheyre, pero De La Fuente indicó en su declaración que era algo instruido en el periodo de su jefe directo. “Por orden del comandante en jefe, general Cheyre, entregaba una cantidad de dinero a razón de USD 1.000 o USD 1.500, según la instrucción que daba él, y se les entregaba a los generales que iban en comisión de servicio al extranjero, pero no a todos, solo los que el comandante en jefe señalaba”, dijo ante la jueza.