Familia pide justicia para joven asesinada en Mulchén

“No nos han dado información de nada, ni PDI, ni fiscalía, nadie”, comenzó el triste relato de una familiar de Macarena Cabrera, una joven de 22 años que se encontraba embarazada de cuatro meses, y quien recibió un impacto de bala en la cabeza, luego de los confusos episodios registrados el pasado 3 de agosto.

De acuerdo a los antecedentes conocidos hasta ahora, Macarena junto a dos amigas y tres hombres se encontraban compartiendo en la vivienda de una de las mujeres presentes cuando se desencadenaron los hechos.

La familia asegura que existe un Certificado de Defunción, con hora especificada, y las causas del fallecimiento, pero que no hay un informe del Servicio Médico Legal en donde se detalle qué provocó su muerte y las particularidades del caso.

De igual forma, -aseguran- sucede con Fiscalía, que de acuerdo a la declaración de la madre, tampoco tiene antecedentes, ni se cuenta con un plazo fijo de investigación, mientras que la Policía de Investigaciones de Mulchén, tampoco ha querido entregar mayores detalles, acusando que tuvo que inscribirse como víctima indirecta para acceder al número de causa.

En tanto, desde el Juzgado de Mulchén cuando supieron que no le habían entregado datos a la madre de la víctima, le facilitaron una medida de protección y apoyo psicológico, pero cuando Macarena ya estaba sepultada, y hasta el cierre de la edición no tenía acceso a la carpeta investigativa, se detalló.

LOS HECHOS

La madrugada del miércoles 3 de agosto, Macarena estaba compartiendo en el domicilio de su mejor amiga, ubicado en la población Bureo.

En horas de la noche, a la vivienda habrían llegado otras tres personas, que habrían permanecido en el lugar por varias horas. Según trascendió entre las personas, había un extranjero menor de edad y otro adulto que manipulaba un arma de fuego. Entre ellos hubo consumo de cervezas, que supuestamente, salió a comprar una de las personas que ese día permanecía en el inmueble.

La angustiada familia, que busca conocer la verdad y establecer responsabilidades en el crimen, asegura que la joven recibió un impacto de bala a quemarropa, “Macarena estaba muerta encima de la mesa”.

Aseguran además que los implicados en el crimen se movilizaban en un furgón pero que hasta ahora ninguno de ellos está detenido.

“Yo quiero que se haga justicia por mi hija y mi nieto, pero me da miedo por mis otros hijos, no conozco a los responsables de este crimen pero deben ser personas malas”, aseguró temerosa la madre de Macarena.

“Desde la PDI me dijeron que cuando hubiera un detenido podían entregarme información, no antes”, señaló.

“Yo no sé qué más hacer, si voy todos los días a Los Ángeles no me dan información y también ven a los sospechosos paseándose como si no hubiera pasado nada”, declaró uno de los familiares, quienes exigen que “se esclarezca la situación en la que murió Macarena, que nos digan si fue un accidente, no nos van a devolver a nuestra hija pero queremos saber qué sucedió”, sentenciaron.

“Los que mataron a nuestra Maca andan por ahí, y a nosotros nos da miedo porque ellos piensan que como mataron a alguien y no les pasó nada pueden seguir”, agregaron.

De acuerdo a lo que señalaron sus familiares, la Fiscalía de Los Ángeles está a cargo del caso, pero aún no designa un fiscal con el cual se puedan comunicar para conocer más antecedentes y hasta hoy, 20 días después del brutal crimen, no hay detenidos.