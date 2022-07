Alcalde Krause llamó a invertir en inteligencia para combatir el narcotráfico

Un doble homicidio ocurrió la madrugada de hoy martes, cerca de las 23:50 horas, en la intersección de calle Bombero Rioseco con Sargento Ruiz Aldea, de la capital provincial, donde según testigos se escucharon disparos.

Según los primeros reportes, desconocidos dispararon contra dos personas, un menor de edad y otro hombre de 32 años, que se encontraban al interior de un automóvil.

De momento no hay personas detenidas por este ilícito, y personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra realizando las pericias de rigor para determinar las causas de los disparos y dar con los responsables.

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, se refirió a lo ocurrido, señalando que “en todo Chile y también en nuestra comuna, se vive una situación de violencia generalizada. Tenemos una sociedad donde los problemas se resuelven con violencia y en eso no escapan los delincuentes. Hemos hablado desde hace un tiempo, donde vemos la violencia entre bandas rivales, y estas personas asesinadas estaban en el ambiente delictual, según la información que recibimos.”

Por otro lado, el edil declaró que “habíamos comenzado a tener esperanza de que esto estaba resuelto, que se estaba avanzando en las investigaciones, a través de allanamientos y operativos policiales que daban señales de que se estaba conociendo con mayor precisión lo de las bandas delictuales. Pero lamentablemente volvemos a vivir un homicidio, lo que nos debe hacer reflexionar en cómo está trabajando el área policial, porque creemos que en esta comuna debe haber más inteligencia en cuanto al narcotráfico.”

“Se necesita más personal, ya que el que hay no es suficiente para atender un delito que tiene una serie de connotaciones, y que requiere generar procesos de investigación más largos y con más pruebas, con profundidad y no solo con hechos aislados como robos, asaltos, etc. Y también desde el punto de vista económico, ya que aquí hay recursos, y hay acciones que deben generarse en esa línea.”, añadió el alcalde Krause.

“La mayoría de los homicidios han sido en lugares tranquilos, donde generalmente no hay historial delictivo, aquí los delincuentes aprovechan cualquier espacio para cometer sus crímenes. Nos debe hacer reflexionar sobre qué señales les estamos dando a los delincuentes, ya que hoy en día cualquiera se atreve a matar a otra persona creyendo que no hay justicia. Entonces hay que analizar las señales que da el Estado, las policías y las autoridades”, puntualizó la máxima autoridad comunal.

