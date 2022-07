El viernes 1 de julio, en horas de la tarde, cuando una veintena de niños jugaba en una cancha ubicada en la Villa Portal Manso de Velasco 5, presenciaron una balacera protagonizada por individuos, quienes al interior de un vehículo sin patente efectuaron múltiples disparos hiriendo a tres personas.

Por lo anterior, una adolescente de 13 años discapacitada resultó herida, al igual que otra mujer de 21 años, que tuvo que ser intervenida en el Hospital de Los Ángeles para extraer una bala alojada en su brazo, y un hombre de la misma edad, quienes fueron asistidos en dicho recinto por las lesiones.

Además, según informaron vecinos, dos viviendas resultaron con daño estructural producto de las denominadas balas locas, donde un menor de tres años salvó de milagro de ser alcanzado por una de ellas, al igual que otra vecina que no estaba en su casa al momento de los hechos, dado que una bala ingresó al inmueble rompiendo vidrios e impactando en un plasma.

MOLESTIA DE DIRIGENTE

En conversación con Diario La Tribuna, Luis Gutiérrez, presidente de la junta de vecinos de la Villa Portal Manso de Velasco 5, declaró que “no queremos que los jóvenes de nuestra villa resulten baleados, queremos hacer un llamado porque el sector sur está abandonado, no solo en temas de seguridad, sino que también en conectividad, somos la puerta trasera de la comuna”.

Asimismo, solicitó refuerzo policial y rondas preventivas de seguridad, ya que según afirmó, “el día viernes anduvimos con los vecinos hasta tarde visitando a los afectados, viendo en qué podíamos ayudar junto a la policía, la PDI, pero el día sábado ya no había nadie, el domingo igual nada. Entonces, si no es por ese hecho de personas dementes, no tenemos presencia policial, volvemos a cero”.

El dirigente declaró que no es solo un problema de inseguridad en ese sector, sino que de toda la parte sur. “Aquí se anunció la construcción de una nueva comisaría en Paillihue, donde vinieron todas las autoridades, se tomaron fotos, mucha visibilidad, pero al momento estamos igual que hace 10 años atrás, ya se enfrió la idea, ellos entregaron el diseño pero falta que lo ejecuten. Entonces, ¿cuántos niños más tienen que balear para que las autoridades hagan algo? Yo represento a mi comunidad y no quiero que nada malo les pase”.

En esa línea, afirmó que han solicitado la presencia del alcalde y del gobernador en el lugar, ya que no cuentan con cámaras de seguridad, que fue prometida durante las campañas políticas y aún no se concreta; y por el hecho del pasado viernes, señaló que se pudo registrar gracias al dispositivo de una vecina que apuntaba al sector, agregando que “es un sector que amerita una cámara, por la construcción de esta villa que son muchas etapas, o sea habrá más gente y nosotros todavía no tenemos nada de lo que nos prometieron frente a los vecinos, que sirven para colaborar también con el trabajo de Carabineros y la PDI”.

Los habitantes del lugar dicen entender que hay muchos otros proyectos que también necesitan recursos. Por la misma razón, el representante de la villa mencionada dijo que “el tema más importante es la seguridad de las personas y particularmente nosotros llevamos tiempo saliendo en crónica roja; y respecto a lo que sucedió el viernes en particular, nadie ha llamado para saber de las niñas heridas, los niños que estaban jugando baby fútbol en la cancha ese día están con crisis de pánico por lo que vivieron, están buscando ayuda psicológica de manera particular, porque no tenemos contención del Estado. Perdimos lo más valioso para el ser humano que es el derecho de vivir en paz”.

“Las personas que asistieron a las mujeres heridas ayudaban a detener el sangrado mientras llegaban los servicios de emergencia, y a la vez, otros vecinos nos comunicaron por estar siendo víctimas de un robo, aprovechando que personal policial estaba ocupado”, sentenció el representante de la junta vecinal.

LOS HECHOS

Sobre el hecho en cuestión, cabe señalar que el inspector Gerardo Vidal de la Brigada de Homicidios PDI Los Ángeles, señaló los primeros antecedentes declarando que “un vehículo de color gris, estacionó en una plaza de juegos infantiles, del cual descendió un sujeto armado quien percutó múltiples disparos contra una persona que resultó herida, junto a otras dos personas con lesiones de diversa consideración”.

Por su parte, el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, dijo que “percibo una sociedad trastornada, donde a partir de las acciones del Estado se entregan mensajes de impunidad, hay poca operatividad en los procesos judiciales. Entonces, las personas se sienten con el derecho de arreglar sus problemas como mejor les parece”.

Actualmente, la Brigada de Homicidios de la PDI no ha entregado datos nuevos sobre la investigación.