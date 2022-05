Buscan incrementar sanciones en accidentes que involucren ciclistas o peatones

Una nueva moción se dio a conocer a inicios de este mes, la cual busca establecer sanciones y penas que contribuyan a disuadir conductas de riesgo, promoviendo el cuidado de todas y todos los usuarios vulnerables, entre ellos, peatones y ciclistas.

El documento, estudiado por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, presidida por la senadora Ximena Órdenes, da cuenta del aumento de multas y hasta la suspensión de la licencia de conducir. La moción, en segundo trámite constitucional, modificaría la ley N°18.290, de Tránsito, para sancionar al conductor de vehículos motorizados que causare daños o lesiones a quien se traslade en bicicleta u otros ciclos.

En cuanto a los requisitos establecidos para el avance de la tramitación se plantea escuchar opiniones de asociaciones de ciclistas, del Automóvil Club de Chile y a la SIAT de Carabineros.

En cuanto a las características asociadas, “se avanza en proteger a conductores de ciclos y peatones; la penalidad se introduce dentro de la lógica del Código Penal y no en la ley de tránsito; se establece la exigencia subjetiva: cuasidelito, es decir, se exige culpa y no dolo; se gradúan los tiempos de suspensión de la licencia de conducir según la gravedad de las lesiones. Además, la sanción de suspensión de licencia se vuelve más gravosa. En caso de reincidencia, la suspensión será obligatoria y no facultativa del juez”.

De esta forma se propone reforzar la protección de los ciclistas como usuarios de las vías y a los peatones, aumentado, a su vez, los montos de las multas en general del sistema establecido en la Ley de Tránsito.

Así, a “los responsables de cuasidelito de homicidio o lesiones, ejecutados por medio de vehículos a tracción mecánica o animal, se los sancionará, además de las penas indicadas en el artículo 490, con la suspensión de la licencia de conductor, permiso o autorización que los habilite para conducir vehículos, por un período que no podrá ser inferior a doce meses, si por el hecho se causaren lesiones menos graves”, plantea el documento.

“En el caso de causar lesiones graves el período de suspensión se extenderá de 18 a 36 meses. Si se causaren algunas de las lesiones indicadas en el artículo 397 Nº 1, o la muerte, la suspensión de la licencia de conductor no podrá ser inferior a 36 ni superior a 60 meses”, agrega.

Finalmente, en caso de reincidencia, además de imponer las penas señaladas en el artículo 490, el juez suspenderá la licencia de conducir por un período que no podrá ser inferior a 48 meses. En casos calificados podrá condenarse al conductor a inhabilidad perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica o animal.

LA PERCEPCIÓN DE LOS CICLISTAS

Personajes habituales de las calles angelinas, los ciclistas muchas veces suelen ser los más expuestos a accidentes debido a que no en todas partes pueden transitar por ciclovías, por lo que deben circular a la par de los vehículos en las calles.

Al respecto, Paula Mella, miembro de la agrupación Ciclistas Los Ángeles entregó apreciaciones que permiten dilucidar estas situaciones. “Como agrupación creemos que es necesario aumentar las sanciones a las personas que generen accidentes a ciclistas o peatones como forma de generar mayor conciencia en los automovilistas”, señaló Mella.

“Sin embargo, creemos que los cambios tienen que ir asociados con educación vial en todo momento, es decir, antes de sacar la licencia (…) Tenemos que tomar conciencia como sociedad y ciudad, de que los y las ciclistas tenemos derecho a usar las calles porque son públicas y nos deben respetar dentro de ellas, por ejemplo, con el metro y medio de distancia. Creemos que el trato con los ciclistas no siempre es como deseamos, ya que al estar poco informados de los derechos de los ciclistas, reclaman cosas que no van a lugar, como por ejemplo, que nos subamos a la vereda”, agregó.

Por lo pronto, solo queda esperar que la moción logre seguir adelante aumentando las sanciones, pero, mientras sigue en discusión, el llamado es a ser conscientes que dentro de la ciudad todas las personas tienen derecho a llegar sanas y salvas a sus hogares.