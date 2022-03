Tribunal de Los Ángeles mantiene en prisión preventiva a acusado por incendio en lugar habitado

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles mantuvo hoy sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva al acusado por el Ministerio Público como autor del delito de incendio en lugar habitado. Ilícito perpetrado en febrero de 2019, en la comuna.

En la audiencia de revisión de la medida cautelar, el tribunal, integrado por las magistradas Ingrid Quezada, Anamaría Sauterel y el magistrado Christian Osses, desestimó las alegaciones de la defensa, al considerar que no han variado las circunstancias que se tuvieron presentes al decretar la prisión preventiva del acusado.

“Principalmente se tuvo en cuenta que en la audiencia recientemente realizada se decretó la prisión preventiva del acusado; también se tuvo presente que el día fijado para la audiencia de juicio oral, el 17 de enero del presente año, el acusado no compareció a dicha audiencia; tampoco justificó de manera alguna su no comparecencia y además fue detenido en circunstancias que estaba incumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total que había sido impuesta a este y la cual se le había sustituido la prisión preventiva que cumplía anteriormente. Además, aparecen diversos incumplimientos de esta medida de arresto domiciliario total, por lo tanto, la misma no surtió el efecto requerido”, detalla la resolución.

“Por todas estas consideraciones se entiende que la prisión preventiva del acusado se considera indispensable para asegurar la comparecencia al juicio que se va a realizar, teniendo presente además la complejidad del mismo, esto es la gran cantidad de testigos y peritos que deberán concurrir a la audiencia y a fin de asegurar la realización de la misma”, añade el documento.

Según la acusación fiscal, alrededor de las 15:30 horas del 20 febrero de 2019, el acusado prendió fuego a un colchón al interior de la vivienda en que habitaba junto a su familia en la comuna de Los Ángeles, generando un incendio que consumió completamente la casa habitación. Fuego que, además, se propagó a inmuebles aledaños, los que se encontraban con moradores en su interior, afectando a diez viviendas en total.

A consecuencia del siniestro, resultaron lesionados: Elizabeth Inostroza Jara, con erosiones de carácter leve, consistente en lumbago no especificado; Andrés Fuentes Cuevas, con esguince y torcedura que comprometen ligamentos laterales de una rodilla, y Enoc Lepe Rivera, quien fue mordido por un perro, resultando con lesiones de carácter leve.