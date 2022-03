Alcalde de Los Ángeles lamentó que se vandalizaran letras de entrada norte de la ciudad

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, dijo al ser consultado sobre la materia que “lamentablemente unos desadaptados, que lo más probable es que no sean de Los Ángeles, porque no imagino que vecinos de la ciudad estén deteriorando nuestra propia infraestructura, por lo que hemos decidido presentar una denuncia a los tribunales, porque esto no puede quedar impune, es necesario que la justicia lo investigue”.

El edil declaró que lo anterior no sería solamente por el hecho de que se haya realizado, sino porque “esto significa un costo para la municipalidad, un costo en la mantención que se hace permanentemente, por lo que hay pérdida económica, así como una falta de consideración a las cosas públicas que la municipalidad y toda la comunidad tiene”.

Krause agregó que “no descartamos la posibilidad de poner cámaras en el sector para fortalecer la vigilancia, aunque nuestras cámaras estaban pensadas hacia las personas principalmente, en la delincuencia habitual que afecta a las personas, pero lo estamos reevaluando y si los recursos y la tecnología lo permite instalaremos una cámara hacia este lugar”.