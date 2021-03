Hoy formalizan a Hugo Gutiérrez por amenazas contra funcionarios de la Armada

Este miércoles será formalizado el ex diputado Hugo Gutiérrez, por el presunto delito de amenazas a funcionarios de la Armada. Según fuentes de La Radio, la audiencia de formalización se llevará a cabo pasadas las 8:30 horas en el Juzgado de Garantía de Iquique, en la región de Tarapacá.

En este contexto el ahora candidato a constituyente señaló en su cuenta de Twitter que recién la noche del martes se enteró que su formalización será este miércoles. En esta línea, señaló que “recién me entero que mañana me formalizan por el delito de amenazas a funcionarios de la Armada”. Un día de estos me encarcelan y ni sabré por qué, añadió.