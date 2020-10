Al menos 9 camiones fueron quemados en un nuevo ataque incendiario en la zona de la violencia rural

Aunque aún no se realiza un catastro oficial se confirmó que al menos 9 camiones resultaron totalmente quemados en un nuevo atentando incendiario, ocurrido esta vez en Carahue, Región de La Araucanía.



El ataque se produjo en horas de la noche de este lunes en Isla Pascul y afectó, esta vez, a la maquinaria de Constructora Yelcho, responsable del mejoramiento de caminos rurales cercanos a Collipulli.



En las primeras horas, además de los camiones se habló de otras 12 máquinas destruidas por las llamas, pero esa información no ha sido confirmada hasta este momento.



Durante esta jornada se hará una evaluación mas profunda del daño causado, no solo por el tema del atentado, sino porque se deberán detener faenas mandatadas por el Ministerio de Obras Públicas, en la zona roja de la violencia rural.