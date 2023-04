La manía por las siglas

Recuerdo que hace algunos años, en algunas de sus interesantes y amenas columnas, el abogado Agustín Squella, jurista, periodista, filósofo y político de tendencia liberal, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009, se proponía no pronunciar varias de las frases que se pusieron en boga. Esto a propósito de otra columna, del escritor Carlos Franz, titulada “No diré”, aparecida en El Mercurio de Valparaíso que se refería a lo mismo. Y ambos enumeran varias que yo también me resisto a pronunciar: “todas y todos”, (me quedo con la antigua “señoras y señores” que equivale a lo mismo y no es discriminatoria, si es eso lo que quieren impedir: la discriminación); “la y los” (hay ejemplos desopilantes por parte de ministros: “las y los establecimientos educacionales”, “las y los medicamentos”…); “raya para la suma”, “dicho esto”, “dar un paso al costado”, …

Y hay otras que resultan muy ofensivas: “hacer la pega”, que es como decirle “para eso le pagan”, para que trabaje bien y realice eficientemente su labor; o “no da el ancho”, también bastante insultante.

Claro es que algunas frases no sólo provocan risa, sino pena. Dígame usted si no resultan ridículas cuando se usan indiscriminadamente: “echar toda la carne a la parrilla”… o cuando muere alguien, (ahora fallece) le desean que “vuele alto”. Cuando se despiden dicen “chao, chao”; “cuídate” (está bien cuando es un médico, señala Squella con razón). Muchos de estos ejemplos fueron recopilados para su libro “Diccionario del siútico”, por Juan Andrés Piña, profesor de Castellano y periodista que ha ejercido durante décadas el periodismo cultural en diversos medios de comunicación,

Por otra parte, ¡Chile es un país de siglas! Amén de historiadores, poetas y “demases” (léase de todo), y nos enorgullecemos de serlo. Qué bien que haya interés por investigar la Historia y talento literario para escribir hermosos versos. Mal que mal tenemos dos Premios Nobel (Mistral y Neruda) y Nicanor Parra no obtuvo el galardón tal vez por otros motivos, no por falta de creatividad.

Yo me revelo ante las siglas y otras “joyitas” del lenguaje cotidiano.

¿Se ha percatado usted que el año no se llama 2023 (dos mil veintitrés)? No pues, es más moderno decir 20 23. La televisión, especialmente, introdujo esta moda y le siguieron los demás medios por imitación. Parece que es por economía lingüística. Igualmente con el “Super” de Educación Superior, el “Super” de Valores, evitando agregar “intendente”, como se llama la persona que tiene a cargo la dirección y cuidado de algo. El (la) seremi, por secretario regional ministerial.

Sigla es la palabra formada por las iniciales de los términos que integran una denominación compleja. Y sirve mucho para identificar instituciones, pero a veces la proliferación de siglas hace olvidar el significado de ellas.

Leemos en un diario “el reciente informe del PNUD en Chile”, pero no explican qué es el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Mucho se menciona a la OCDE, pero poco se dice que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Hace unos días la municipalidad realizó la interesante ExpoEmprendedoras dando realce al Día de la Mujer. Allí una alumna del Liceo Coeducacional dictó una breve y motivadora charla. Ella representó a su liceo en un encuentro con estudiantes latinoamericanos en la CEPAL, pero nadie mencionó que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile.

El idioma es la lengua de un pueblo o nación, o nuestro modo particular de hablar. Los chilenos hablamos español y me parece necesario cuidarlo. También para eso está la Real Academia Española de la Lengua, RAE, institución que se dedica a la regularización lingüística entre las personas que hablamos el idioma hispano. Así es que hace unos días la RAE aceptó introducir la palabra chilena “altiro” al Diccionario de la Lengua Española, técnicamente tres palabras que funcionan como una sola frase.

Usemos las siglas, pero sepamos altiro qué significan para entender bien el mensaje.

Zenón Jorquera Figueroa