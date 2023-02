Consejos tras incendios forestales y altas temperaturas

En alerta roja se mantienen las regiones de Ñuble y Bio Bio tras continuar los incendios forestales, sumada a las altas temperaturas que rompieron el récord desde el pasado jueves y se mantendrán durante esta semana. Desde el inicio de los incendios las cifras de fallecidos ascendieron a 23 con más de 1.000 heridos.

El Gobierno decretó estado de catástrofe en las regiones mencionadas y también la región de la Araucanía, por otra parte, solicitó ayuda internacional, llegando a Chile la noche del domingo 5 de febrero el Ten Tanker, avión que combatirá los incendios activos que superan los 232 focos.

Entonces, es fundamental reiterar el llamado a la población a tomar medidas preventivas para cuidar la salud de nuestras familias.

¿Quiénes deben protegerse de manera especial? Niños menos de 5 años, personas mayores, discapacitados, personas con enfermedades crónicas tales como; hipertensos, diabéticos, obesos y personas que realizan trabajos físicos intensos con exposición al sol.

Algunos consejos frente a las altas temperaturas: Evite salir de casa en horas peak de calor (entre las 12:00 y 18:00 horas), descanse bajo la sombra, evite consumir comidas calientes y beba más líquidos fríos durante el día sin esperar tener sed, use ropa ligera y holgada, considere sombreros, gafas de sol, no olvide protector solar, permanezca en espacios ventilados, durante el día, cierre las cortinas de la casa y abra las ventanas para ventilar en periodos de menor temperatura. Respecto a los alimentos manténgalos refrigerados y vigile las medidas de conservación. Cuando estacione su vehículo nunca deje en el interior, niños, adultos, personas mayores o animales.

Para evitar nuevos focos de incendios: Durante este periodo de alerta no realice fogatas recreativas, no fume en zonas de vegetación ni lugares cerrados, evite hacer fuego para quemar pastizales acumulados en los campos, no arroje materiales inflamables (incluyendo colillas de cigarros). Cree zonas de “cortafuego” alrededor de la casa manteniendo el espacio despejado de pasto o vegetación. En caso de emergencia identifique su zona cercana de evacuación, siendo un lugar cercano al agua y sin pasto seco.

Por último, ¿Qué hacer ante una persona que estuvo expuesto a un golpe de calor? Coloque a la víctima en un lugar sombreado, si no hay lesiones en el cuerpo retire la ropa, si la persona está consciente ofrezca agua para beber, refrésquelo colocando un paño con agua fría sobre la cara, cuello o axilas.

Si usted se encuentra en la zona del incendio con una víctima en llamas, retírela de la zona afectada para evitar progresión del daño y cubra con una manta o algo similar para ahogar el fuego, para posterior traslado rápido a un centro asistencial.

¡Colaboremos entre todos!

Solange Cabezas Figueroa

Enfermera coordinadora Centro de Simulación Clínica

Universidad Santo Tomas.