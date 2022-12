Tener esperanza

“La esperanza reside en los sueños, en la imaginación y en el coraje de aquellos que se atreven a convertir sus sueños en realidad.” Jonas Salk

Vivimos como sociedad global una situación compleja, delicada, a veces angustiante, como tantas otras que ha vivido la sociedad en diferentes épocas y lugares, las que constituyen permanentes desafíos que ponen a prueba la capacidad de amor y resiliencia que tienen las personas y que las hacen seres realmente humanos y que les permite superar los escollos que a veces parecen insalvables y alcanzar la armonía y la paz social. En relación con nuestra realidad como país, hace exactamente un año, en estas mismas páginas -tal vez un poco tocado por el espíritu navideño- escribíamos bajo un título similar, la esperanza que teníamos en nuestra realidad nacional que, a pesar de las visiones y opiniones divergentes, antagónicas, incluso con consecuencias que se presagiaban promisorias para algunos y funestas para otros sectores cuando se conoció el nombre del presidente recién electo, donde algunos ciudadanos mostraban su temor por la actuación que tendría como presidente de la República, no tanto por ser quien era y la historia personal que lo precedía, sino más bien por algunos de los sectores políticos que lo apoyaban. Expresé en esa oportunidad que si bien podía entender la preocupación manifestada tenía la esperanza que el mandatario “cumpliría con el programa prometido, siempre y cuando lo dejaran hacerlo y lo apoyaran, no solo por quienes formaban parte de la oposición sino por quienes se declaraban circunstancialmente sus partidarios”. Si bien la oposición, necesaria en cualquier gobierno, ha cumplido con su rol, no pocas veces haciendo uso del equilibrio parlamentario, la verdad es que han sido quienes deberían ser su más leal apoyo los que han creado al gobierno situaciones que no eran esperables y que, de una u otra forma, dan una imagen no solo de total independencia frente a la tarea que impulsa el gobernante, sino que dificultan la tarea del gobierno del que, afirman, forman parte. Si bien se entiende que el respaldo al gobierno de sus partidarios no puede estar exento de miradas diferentes, de opiniones diversas que se deben consensuar, no imponer, se comprenderá que tampoco se puede gobernar un país según la particular visión de uno o de varios de los conglomerados que pretenden cada uno anclar en el programa de gobierno su posición ideológica particular por sobre otras como si fuera la única o la más importante. Lamentable situación que ha derivado en la imposibilidad de avanzar en temas que son trascendentes y urgentes de resolver como la Seguridad pública, la Nueva Constitución, la Fiscalía Nacional, la Educación, la Salud, la Previsión social, el conflicto de la Macrozona Sur, entre varias otros.

Por ello, cualquiera sea nuestra visión o posición frente al actual gobierno, como ciudadanos atentos y conscientes de nuestras responsabilidades, tenemos que pensar como una sociedad país y dejar de lado nuestros egos, nuestras verdades inmutables, de constituir a cada rato partidos políticos casi personales, como si los problemas que cada individuo o conglomerado quieren resolver fueran tan distintos, los medios para resolverlos tan diametralmente diferentes y los recursos inagotables que hacen imposible superar los individualismos y concentrar los esfuerzos de todos en solucionar los temas que la sociedad demanda y que no tienen respuesta por estar pensando solo en nosotros y que los problemas de los otros no son nuestros problemas. Para ello, sin abandonar nuestros sueños e ideales, tendamos puentes que nos permitan caminar hacia un mejor destino que nos resulte común.

Que el verdadero espíritu de Navidad, que es un mensaje que nos debe unir, que nos da esperanzas, armonía, felicidad, alegría, amor y paz, perdure y no nos abandone.

Alejandro Mege Valdebenito.