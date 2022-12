Voto obligatorio: A veces hay que retroceder un poco para volver a empezar

Hace casi 11 años, los chilenos enfrentábamos la primera elección con una inscripción automática y con el voto voluntario. Estaba de presidente, Sebastián Piñera, el mismo que se sorprendió, pues en ese proceso se registró un 57% de abstención. Fueron elecciones municipales y aunque los alcaldes supimos que comenzaba a gestarse una futura crisis de legitimidad, nuestro primer llamado de atención, no tuvo eco en ninguna parte.

Lo que vino luego, solo fue la confirmación de nuestra visión, se hizo indispensable volver al voto obligatorio, pues el plebiscito de salida del proceso constituyente así lo demostró.

Aunque las causas de la indignación de la Nación pueden encontrarse en un descontento generalizado de los ciudadanos y ciudadanas con el actuar de la “clase política” expresado en el “Estallido Social” (está claro que existen otras causas, pero con este concepto logro englobar lo que quiero expresar), lo cierto es que Chile se suma a las otras naciones latinoamericanas que tienen este sistema de sufragio, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay.

Es cierto, también están México, Honduras, Paraguay y Costa Rica, pero ojo, que si bien ellos tienen el voto obligatorio, no hay normas que “realmente obliguen” pues el que no vota – en esos países – no tiene sanciones.

Pero volviendo a las mociones refundidas en los boletines 13.212 y 13.213 de la Cámara de Diputados, los 14 representantes de la Cámara Baja que presentaron los proyectos que se “refundieron” en una sola reforma (entre ellos, nuestra representante distrital, Joanna Pérez), lograron este positivo objetivo.

Es cierto, solo una democracia madura puede tener una inscripción automática y un voto voluntario y mientras no estemos educados de forma correcta en lo que significa una verdadera conciencia cívica las cosas no van a funcionar, pero atentos, que el tema no solo pasa por los ciudadanos y ciudadanas, porque el sistema debe mejorar considerablemente para garantizar que este “retroceso positivo para la democracia”, sea realmente funcional al robustecimiento de nuestra libertad como país.

Si se trata de una opción coercitiva que busca devolver la legitimidad de los procesos eleccionarios o plebiscitarios, o bien se trata de una herramienta que busca “clientalismo político”, seguirá siendo tema de debate, pero lo cierto es que si no modernizamos el proceso, las causas y consecuencias no tendrán nada que ver con un voto obligatorio o voluntario.

Me explico, urge en Chile mejorar los procesos de traslado desde las zonas rurales a los centros de votación, cuestión que se puede lograr con la digitalización del voto. También podemos pensar en un voto gradual, para evitar atochamientos y largas filas que solo afectan a la tercera edad y las personas que registran problemas graves de salud. Un voto, ordenado y gradual según edad y condición de salud, también es alternativa, un voto digital, aún mejor.

Si bien me gustaría que todos acudiéramos a las urnas (física o virtual) con la conciencia necesaria, lo cierto es que la resolución del parlamento y esta Reforma, son para mí una buena señal. Las personas tienen que ejercer su derecho y obligación, debemos pronunciarnos sobre nuestras preferencias, independiente del color que Usted o yo amemos.

Las democracias robustas han mejorado sus sistemas electorales con y sin calculadora y, pareciera ser que en la transversalidad de los 14 diputados y diputados que presentaron la idea reformista, se apunta al fortalecimiento de la nuestra con un argumento que estuvo presente casi en todas las intervenciones “la democracia se mejora con más democracia”, pero les advierto que si no se moderniza el sistema electoral, muchos preferirán presentar excusas antes que seguir avalando un proceso que se olvida de las diferencias de un territorio tan extenso y distinto como es Chile.

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público

Licenciado en Ciencias Políticas