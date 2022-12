Acuerdo por Chile

No existe una forma perfecta de gobierno, simplemente porque toda forma de gobierno es esencialmente una creación humana, por lo tanto, imperfecta en origen. Pero que no quepa duda que los gobiernos supeditados a las decisiones mayoritarias – democracias – son, hasta ahora, la mejor forma de abordar nuestras sociedades.

Los últimos años en Chile han sido, valga la redundancia, complejos. Nuestra estabilidad se ha visto profundamente afectada en todo sentido desde la revuelta de octubre de 2019, seguida de una inesperada pandemia que profundizó los embates económicos y psicosociales que comenzaron entonces.

Si bien el “estallido social” será materia de estudio y entendimiento por décadas, abordarlo meramente desde la violencia – que sí estuvo presente – como algunos convenientemente prefieren, es ignorar los indicios que el simple sentido común logra percibir. Nos referimos a la imperante necesidad de justicia en ciertas materias sociales que llevaban mucho tiempo fraguando, como: educación, salud, vivienda, equidad de género, reconocimiento a los pueblos ancestrales, protección del medioambiente, etc. Son los temas más identificables y que han tenido sus propias luchas durante los últimos 30 años, de forma mucho más intensa a medida que avanzamos hasta el presente, y quién lo niegue, no ha visto noticias o no ha estado al tanto de las constantes protestas que fueron de menos a más durante los últimos cinco gobiernos.

Ante esta situación, el cuerpo político, bajo la presión de la calle y el colapso de las instituciones, acordó por la paz un plebiscito para abordar democráticamente una revolución en curso. Esto nos hace dignos demócratas… le guste o no.

Nos hace dignos porque, aunque imperfecto, el acuerdo estableció una salida democrática a un conflicto de incalculables dimensiones y eso no lo puede contar cualquier país. Y aunque el proceso ha sido complejo, doloroso, estresante y lleno de incertezas, nos ha hecho crecer y entender mejor nuestras instituciones, nuestras injusticias, la necesidad del acuerdo y, por sobre todo, repensar y revalorar nuestra democracia. No por nada, hemos vuelto a la obligatoriedad del voto.

Siempre habrá disconformes, pues la imperfección humana, jamás permitirá crear resultados perfectos, agradables para todas las personas, pero a esos disconformes, se les debe invitar a reflexionar durante unos minutos respecto a todo lo que hemos aprendido en este proceso que aún no termina, pero pensar que podemos volver al 17 de octubre de 2019, es derechamente irracional, ilusorio, digno de un conservadurismo supra ideológico.

En esta línea de aprendizaje, el último clímax comenzó en el “Acuerdo por Chile” recientemente firmado y que, a priori, tiene similitudes generales con el “Acuerdo por la Paz” de noviembre de 2019, generales porque al igual que aquella mesa, son las fuerzas políticas buscando un tratado, pero con diferencias que se sostienen sobre todo en lo que hemos aprendido en este tedioso pero necesario proceso, sumando nuevos actores a la mesa – con legítimas y extendidas diferencias – pero logrando establecer, en menos de 100 días – lo cual es nada en política – puntos comunes en los que todas las fuerzas políticas firmantes han tenido que ceder y perder, estableciendo un hito en nuestra democracia… ¿cuándo fue la última vez que supo de un político cediendo o aceptando?… pues es indicio de que esto va mejorando.

Los puntos establecidos en el acuerdo dejan contentos a todos y con ganas a todos, preservando – y con posibilidad de mejorar – instituciones que la primera convención buscó reemplazar, pero estableciendo y defendiendo derechos que la ciudadanía ha levantado, porque de eso se trata de la democracia, buscar puntos comunes y estar dispuestos a ceder en favor del consenso, la gobernanza, las instituciones, lo construido en el tiempo y, por sobre todo, pensando en el futuro.

El acuerdo ya está sobre la mesa, nuestras fuerzas políticas democráticamente electas han llegado a puntos comunes y ahora lo que se viene por delante es actuar con responsabilidad y compromiso democrático y no por aspiraciones políticas legítimas, pero miserables cuando de nuestro futuro común se trata.

La invitación es a sumarse constructivamente y no al debilitamiento de la política a través del discurso de manual que tanto hemos criticado, pues hoy lo que importa es Chile.

Por cierto, se puede mascar chile y caminar al mismo tiempo, pues las urgencias del día a día y lo relativo a la constitución, si bien suscitan un futuro conjunto, la política y las necesidades no paran y para eso tenemos Congreso, Poder Judicial y Gobierno.

Bryan Smith

Cientista Político.