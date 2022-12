¿Nueva convención?

“P´tas que va a costar esta cosa”, me dijo mi amigo José Morales. Se refería a este acuerdo de un montón de partidos, para partir de nuevo con un nuevo intento de doblarle la nariz a la constitución actual. La anterior fue un desastre. La única que salió ganando fue Elisa Loncón que se fue a Europa con gastos pagados. Le gusta Europa a pesar de que es la cuna de toda esta Civilización Occidental que ella tanto atacó desde la presidencia de la Constituyente perdedora. Pero, se fue y por un año. Recuerdo que el Pastor Luciano Silva, se la jugó por instalar la bandera cristiana y ella se oponía. “Es una religión que nos hizo mucho daño”, alegaba la Loncón.

Ahora, con evidentes dificultades se trata de armar otra Convención. Y va a costar mucho. A pesar de que “Gabriel”, (así lo trataba el Presidente de México frente a la prensa), le habló al país, felicitándose de tener un acuerdo partidario, con muy bajo apoyo de todas partes, pero acuerdo al fin, está listo para enfrentar el Congreso pues, para ponerlo en marcha, se requiere reformar nuestra constitución.

Me impresiona la “cara de lata”, que tienen los parlamentarios, a favor o en contra, al momento de referirse a este tema en la prensa. Hacen un esfuerzo para hablar, les cuesta. Le echan la culpa a Diciembre, “este fin de año nos tiene agotado”, es la excusa de todos y cuando le retrucan que a lo mejor deberán quedarse una buena parte del verano legislando en esta reforma, la desesperación es total, “Por ningún motivo, nosotros no tenemos nada que ver con esta constitución, además que no estamos tan seguro de aprobarla… estamos “cabriados” con esto”, repiten en murmullo. Tanta es la desolación que el Partido Comunista, hasta ahora, monolítico, se quebró. Buena parte de los camaradas simplemente se sienten engañados, Esto de que en el acuerdo previo, los “bordes”, (curiosa forma de identificar lo que no se cambia), dejaron fuera estas naciones indígenas, la desaparición de la familia, y otras menestras que los desincentivan, además que aparecen unos señores “expertos” que, con toda seguridad no serán de su agrado, se hace francamente insoportable….además que la actual constitución no es tan mala.

En realidad esto último, constitución no tan mala, cada día tiene más fuerza. El problema es que justo cuando se cumplen 50 años de aquel 11 de Septiembre de 1973, se produce esto otro. Los enemigos-aburridos de izquierda de esta nueva convención, están convencido que va a salir casi igual a la actual y todo ello justo con estos 50 años. Lo único que falta es que, si hay convención constituyente, y se apruebe un nuevo texto, que no va a ser tan nuevo porque los “bordes” anuncian que no habrá ningún cambio significativo, los comentarios del mundo anunciarán, “50 años después, vuelve a estar presente Pinochet” y eso será la muerte en vida. Y, desde otra perspectiva, si lo que se proponga es rechazado nuevamente, cosa que puede ocurrir, el mismo comentario mundial dirá, “50 años después, vuelve a estar presente Pinochet”. En ese lío están metido. Es definitivo, hay “jaquemate”. Por eso la Teresita renunció a la DC.

Mario Ríos Santander