Más vale prevenir que curar

¿Estará facultada una autoridad pública cualquiera – a propia voluntad y sin más respaldo que su propio criterio (pensando, por cierto, y para no confundirnos, en las asociaciones de funcionarios públicos) – para que, en el contexto de sus atribuciones específicas, pueda decidir en qué momento de un día ad hoc, para el caso, y a partir de qué período de un año laboral, los dirigentes sindicales y gremiales puedan hacer uso del fuero sindical / gremial de que están investidos por ley? ¿Estará dentro de sus facultades directivas o gerenciales actuar de esa forma?

Sobre el particular, me queda de suyo claro que no, habida consideración de las garantías que al respecto se consagran: 1) en la Constitución Política de la República, que resguarda la autonomía gremial y sindical, además del libre acceso, en calidad de socios, a las mismas; 2) en los convenios que Chile, sobre la referida autonomía, tiene suscritos con la OIT; 3) en lo contemplado en el Código del Trabajo para los sindicatos y organizaciones afines; 4) en lo dispuesto en la Ley 19.296 para la creación y operación de las asociaciones de funcionarios públicos; 5) en los Dictámenes de la Contraloría General de la República relacionados con los convenios firmados por nuestro país con la Organización Internacional del Trabajo u “OIT”; y 6) en los estatutos que cada persona jurídica de este orden debe darse desde su fundación por acuerdo de sus asambleas generales, para dar cabida a su normal recorrido en el espacio sindical que le es afín.

Es que lisa y llanamente no existe esa autoridad pública del nivel jerárquico y ámbito que sea – con excepción de las judiciales y administrativas habilitadas para tal efecto, según sé -, dotada de una capacidad legal para abordar y resolver (a propia voluntad, conveniencia o, incluso, por carencias de información y experiencia) temas específicos que son de la exclusiva competencia de las organizaciones sindicales y gremiales y que nadie más puede tratar por ellas, so pena de incurrir – que no es en modo alguno lo deseable – en prácticas antisindicales que podrían ir desde el abuso de poder, hasta la vulneración de derechos claves como las libertades de asociación y de afiliación – a las que ya hemos hecho referencia -, que hacen posible su creación y habilitación, y redundar a la vez en un flagrante atropello a la autonomía institucional que, producto del ejercicio de las mencionadas garantías constitucionales, les sobrevienen y que nadie, porque sí y de por sí, puede ignorar por muy autoridad que sea, allí, en el servicio de que se trate y donde alcance presencia inequívoca una tal asociación de funcionarios públicos.

Sobre este particular, recuerdo que en un programa de televisión – mismo que de alguna manera abordó el tema de las autonomías de las personas jurídicas y el de la igualdad ante la ley de que gozan todas las organizaciones gremiales y sindicales en general -, en respuesta a una pregunta específica que formulé, se me dijo que cada entidad del tipo en comento obedece a una ley de origen y a sus propios estatutos (que les dan sentido de interés), siendo la asamblea general de socios y sólo ella, por lo tanto – sobre la base de esos mismos cuerpos normativos -, la única facultada para conocer, abordar, resolver y/o dar curso efectivo a situaciones que digan relación con sus fines, objetivos y metas; con sus planes, programas, proyectos y acciones; y con las esperanzas y mandatos de sus asociados sobre el cuidado y defensa de sus derechos.

Si el asunto fuera (hipotéticamente hablando, desde luego) que una autoridad educacional decidiera, con el pretexto del cierre del año escolar – y esto, según una muy sui géneris mirada de la realidad -, que el fuero sindical de los miembros del directorio de una asociación de funcionarios públicos fuera ejercido, por el momento, a partir del mediodía de una jornada de trabajo e iniciado de pleno derecho a partir de marzo del año siguiente, no sólo se estaría cometiendo un error mayúsculo por parte de la referida autoridad, sino que se estaría, derechamente, cayendo en prácticas reñidas con la legislación vigente.

Prof. Pdgo. Juan Manuel Bustamante Michel

Director y Secretario de la AFDEM Los Ángeles