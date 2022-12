Los dioses del Olimpo

“¿Dioses? Tal vez los haya. Ni lo afirmo ni lo niego, porque no lo sé ni tengo medios para saberlo. Pero sé, porque esto me lo enseña diariamente la vida, que si existen ni se ocupan ni se preocupan de nosotros.” Epicuro de Samos. 341 a.C. – 270 a. C.

Para la mitología griega el Olimpo era el hogar de los dioses más importantes del panteón griego y formaban una sociedad organizada que contaba con autoridad y poder que ejercían sobre todo cuanto existía en el cielo, el mar y la tierra, como la familia y el matrimonio, la agricultura, la naturaleza, del amor y la belleza, la paz y la guerra, las ciencias, la sabiduría, las estaciones del año, en fin, todo. Eran objeto de culto y adoración y decidían el destino de los mortales.

En el Olimpo, que se supone un lugar, real o ficticio, al que solo acceden las personas privilegiadas o consideradas superiores, habitan los dioses que son seres inmortales, diversos y soberbios que luchan entre ellos para alcanzar el poder. Entre dioses y los humanos se encontraban los héroes que buscaban la fama y la trascendencia y convivían con los simples mortales.

Como en el Olimpo de la mitología griega, existen aquí en la tierra otros olimpos menores y particulares con los que muchos no solo sueñan, que construyen y se empeñan en hacer realidad, son menos etéreos y más concretos, con personajes que cuentan con el poder, adquirido o delegado, para decidir y dirigir la vida de las personas y de las instituciones que existen en la sociedad y lo hacen convencidos que son los elegidos por otros –cuando no por sí mismos- para decidir cómo debemos vivir nuestras vidas personales o colectivas. Se consideran ser los más capaces, lúcidos y preparados para “legislar” sobre las más variadas materias. Estos olimpos sui generis nacionales, son más diversos, heterogéneos y divididos que el de la mitología griega constituyen especies de divinidades terrenales cuyos miembros se hallan en una permanente lucha por el poder para lo que recurren a todas las armas lícitas o ilícitas para lograrlo, son individualistas, intransigentes y descalificadores que se asocian o se disocian según los vientos que corran, la fidelidad al conglomerado que le dio la oportunidad de estar donde están no es una de sus virtudes. Se ubican por sobre ese detalle que les resulta nimio e intrascendente cuando de mantener el privilegio que da el poder es lo que importa. Es cierto, una persona –más si se considera una divinidad- puede cambiar de opinión y salir de donde no tiene espacio para sus expectativas, siempre insatisfechas las que, afirman, tiene objetivos superiores, como lo son resolver las demandas de los menos privilegiados más, son incapaces de levantar sus barreras ideológicas, ceder espacios, convencidos que sus verdades son indesmentibles y encuentran siempre “ trabajando” con mucho sacrificio personal para lograr solucionar los problemas que sufre la población.

Hacer de estos olimpos terrenales diversos lugares de encuentro, de convergencia y convivencia humana y social, de respeto por las personas, las instituciones y la ley, sin que nadie se considere superior por un ego desmedido y decida sin más, solo por ser quién considera que es, sin consultar a nadie, es una tarea que puede contribuir a edificar una sociedad más sana, fraternal, solidaria y respetuosa de la ley – aunque no resulte cómoda para algunos- y de los derechos de todos en una sociedad que hace sus mejores esfuerzos para lograr una comunidad de verdad democrática donde todas las personas son iguales, que no se consideran deidades y que, por tanto, valen lo mismo.

Alejandro Mege Valdebenito