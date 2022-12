Nueva Constitución: sin corruptos y con expertos regionales

Chile necesita una nueva Constitución Política del Estado. Los y las electores/as, el Soberano o los y las ciudadanos/as así lo determinaron en el Plebiscito Constituyente del 25 de octubre de 2020, cuyos resultados fue más que claro y el abrumador. El 78.28 % votó para crear una nueva CPE, mientras que el 21.72% quería seguir con la misma.

Pero hoy, cuando eso ha quedado más que claro, las preguntas que debemos formularnos van dirigidas a un aspecto básico de todo nuevo proceso. ¿Quiénes deben redactar una nueva Carta Magna, si los constituyentes elegidos democráticamente no pudieron?

La respuesta ha emanado desde el Congreso, los partidos políticos llegaron a un acuerdo y desde él se construirá la Carta Fundamental (Fundamental porque funda, no porque esa imprescindible, que también lo es). Esta concordancia ya tiene un pero respecto de los “expertos”.

Toda persona que trabaje para el Estado, debe recibir un pago por ello, honorarios (honor) y para ello, los impuestos de cada chileno y chilena están destinados, también a ello. Bajo esa lógica corresponde compensar con dinero su tiempo dedicado al servicio.

Pero existe otra razón, aún más poderosa, a saber: evitar la corrupción y tener personas que no se dejen influenciar por otras con más poder (cualquiera sea el poder que intente influir).

Solo a modo de ejemplo diré que el tema es tan importante que ha sido tratado por los pensadores políticos, por escritores de novelas y, como no, por las religiones. Incluso hay estudios científicos que dan cuenta de “actos reñidos con la moral” en las conductas de diferentes tipos de animales. (El País: El Cerebro Corrupto, basado en el informe de World Development Report de 2015).

Por eso, un tema como este es parte de la CPE, también. En su artículo 8 señala: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al Principio de Probidad”. En nuestra legislación, el Principio de Probidad está consagrado en la Ley 19.563, Artículo 54 inciso segundo, que indica este “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

Al estar normado, es necesario entender por qué y cómo se viola este Principio y así el dictamen N° 21.809 del año 2000 indica que, entre las conductas o actos que contravienen el principio están el “solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza, sea para sí o para terceros”

Si bien, el ideal sería que la corrupción no existiera, esta está y hasta es aceptada por sociedades que se acostumbraron a ella.

La idea de pagar honorarios al panel de expertos que será parte del nuevo proceso constituyente y que fue defendida por el Presidente, Gabriel Boric apunta a evitar “tentaciones” que en un burdo ejemplo podrían terminar con la libertad del aire cobrando por el uso de este, como lo que ha pasado con el agua.

Pero, justificada y compartida la idea de entregar estos dineros a los “expertos” es que debemos poner especial atención al origen territorial de los mismos, porque es cierto, la elección de los nuevos constituyentes debería ser representativa de todas las realidades de Chile, pero lo cierto es que “Los Sabios” (desde el punto de vista de los clásicos) también debieran representar los territorios, las culturas de esos territorios y cuando hablo de ello, me extiendo también a la representación de las diversas realidades sociales y territoriales que constituyen nuestro país.

Como líderes regionales debemos exigir representatividad y reconocer que si bien, el acuerdo se tomó lejos del Biobío, este también debe incluirnos, tanto al nivel de la elección como del nombramiento de uno o más expertos de esta parte de Chile.

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público – Licenciado en Ciencias Políticas