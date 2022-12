La ética que se declara y la moral que se practica

“Igual que una persona mejora o se envilece, también lo hacen las comunidades a las que pertenecen y, por tanto, que hay pueblos moralmente mejores que otros.” Adela Cortina.

Frente a los hechos que diariamente observamos, conocemos o participamos, tenemos una apreciación de ellos, a los que calificamos de buenos o malos, justos o injustos beneficiosos o dañinos, legales o ilegales y, al hacerlo, estamos reconociendo la existencia de la ética cuando expresamos nuestra opinión valorándolos de acuerdo a una escala que hemos consensuado como sociedad, donde el Bien y el Mal son conceptos que tienen que ver con el sentido, el valor o las consecuencias de las actuaciones de los seres humanos, donde el Bien satisface valores como la verdad, la justicia, el orden, la armonía, el equilibrio, la paz y la libertad y todo aquello que satisface el bienestar ya sea en lo individual como en lo comunitario o social. El Mal, es todo lo contrario.

Como se nos ha enseñado, la Ética defiere de la Moral, porque la Moral se basa en la obediencia a las normas, las costumbres y preceptos o mandamientos culturales, ideológicos, jerárquicos o religiosos y puede cambiar según el tiempo y la cultura que se vive, mientras que la Ética es permanente y busca fundamentar la mejor forma de vivir, alcanzar “el arte de vivir”, que consiste en la capacidad de discernir entre las diferentes formas de actuar y valorarlas. Así, no todos los individuos pueden considerarse a sí mismos personas éticas si su actuación moral lo desmiente. La ética existe, independiente de lo que creamos o pensemos de ella, así como existen personas e instituciones que han dedicado su vida a practicarla o a divulgarla entre sus adeptos, no siempre con los resultados esperados.

La gran crisis de nuestras sociedades e instituciones, que afecta la vida de todos, es una crisis de valores éticos donde el obrar de manera indebida suele transformarse en un hábito permanente de comportamiento, más cuando la presión de los modelos sociales imperantes impulsan a obrar de una manera u otra. No pocas veces la inclinación a obrar mal proviene de un egocentrismo o de intereses personales que llevan a las personas a acallar su conciencia lo que los coloca por sobre el bien y el mal y actuar mal como si nadie se lo pudiera reprochar. Tan ufanos están de sí mismos que no logran reconocer lo negativo de sus actuaciones y del daño que causan. Lo peor es cuando tratan de proyectar en otros las consecuencias negativas de sus acciones.

Cuando se transgreden las normas que regulan la vida cívica personal o institucional, cuando se aprueban las leyes y éstas no se cumplen, incluso por quienes las crearon o deben exigir su cumplimiento, cuando las promesas resultan falsas y los compromisos no se cumplen, cuando no es posible, a pesar de todas las tratativas, cruzar las trincheras ideológicas que quieren imponer su particular verdad y lograr un acuerdo frente a materias que la comunidad nacional reclama y necesita, todo se hace relativo, tenemos entonces un gran problema ético y una enorme carencia moral que es transversal a la sociedad e invade a todos los sectores, actividades, cargos o funciones y las relaciones humanas se quiebran, la confianza se pierde y la gente se confunde y se desmoraliza.

Si bien podemos vivir sin tener muchos conocimientos ni tener muchos recursos, lo que no se puede dejar de reconocer y valorar es el significado de la dignidad humana, la libertad, el bien, la justicia y la verdad, en suma, saber que existe la ética humana y la moral que la hace real y que al actuar de acuerdo a sus preceptos, lo hacemos como seres éticos y morales y esa debiera ser la forma positiva y constructiva de vivir de manera realmente libre y con la conciencia en paz.

Alejandro Mege Valdebenito.