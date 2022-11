Presidente, por favor escuche a los diputados

La jornada del pasado miércoles, la Cámara de Diputados votó el proyecto de resolución que rechaza la utilización de noticias falsas o “Fake news” en temas de política.

Si bien, un proyecto de resolución es un acuerdo votado en sala que no es vinculante, si propone en este caso, que el presidente, Gabriel Boric tome y proponga medidas urgentes para prevenir, sancionar la elaboración y la difusión de noticias falsas usando las redes sociales. En definitiva, creando realidades falsas en las personas, casi como una suerte de manipulación que no es vislumbrada por una sociedad que prefiere recibir la información a través de sitios como Facebook, twitter, Instagram y otras.

En concreto y antes de exponer mi punto de vista, es bueno tener como antecedente que esta medida fue aprobada por 66 votos a favor, 37 en contra y 18 abstenciones y, mientras en Europa ya existen personas condenadas a la cárcel, multas y trabajos comunitarios, en nuestro país, parte del parlamento sigue con estas prácticas de mentirles a nuestros vecinos y vecinas aprovechándose de su ignorancia. Ojo, no digo que ser ignorante sea malo, porque no saber es el primer escalón del conocimiento.

Pero es sorprendente saber que existen diputados o diputadas que son expuestos en la prensa (ese es el trabajo de los periodistas respetados) por estas prácticas, tal como ocurre en medios como radio ADN que cito, relata: “Entre quienes rechazaron, se encuentran los diputados: Gonzalo de la Carrera, quien promovió teorías conspirativas sobre la vacuna en agosto pasado; Johannes Kaiser, que hizo eco de una información falsa sobre el periodista Matías del Ríos,” entre otros o CNN que expone: “Entre quienes rechazaron la medida se encuentran los diputados de oposición: Gonzalo de la Carrera, Johannes Kaiser (…) quienes han sido cuestionados por promover este tipo de contenido”.

Aunque tengo poco espacio para explayarme, en su “Alegoría de la caverna”, el filósofo griego Platón, nos expone la vida del ser humano en la ignorancia, con ideas alejadas de la realidad, porque no han salido a ella, creciendo en falsedades. Pero allí hay un tema, porque conocer, crecer y educarse es menester del propio hombre que está en esa caverna, pero no se advierte que existen muchos y muchas que no querrán que salga, porque conviene tenerlo allí, preso de una realidad difusa y errónea.

Con claridad, pienso, la necesidad de mentir y manipular a las personas ha existido desde que el ser humano existe, es el lado “malo” de la humanidad, pero es doloroso cuando los habitantes de mi mundo político lo hacen, pero es peor que sepamos que lo hacen y no hagamos nada.

Para mi, el autor de una noticia falsa debiera tener sanciones o condenas y no puede ser que nuestra legislación, otra vez, no entienda que debe modernizarse, pero por qué no entiende, porque se legisla en el parlamento, donde algunos realizan estas malas prácticas, que insisto son manipulación de la inteligencia de las personas.

Si la legislación aún no existe, es bueno recordar que la jurisprudencia sienta precedentes importantes y en nuestra comuna lo sabemos. Sin ir más lejos, la Corte Suprema ha dictado dos sentencias a nuestro favor en estas materias, obligando a dos de nuestros vecinos a retirar toda la información falsa, y sus malos comentarios (injurias y calumnias) contra nuestras autoridades. La importancia: las mentiras han debido salir de las redes sociales, eso si, bajo la obligación de una sentencia superior.

Presidente, por favor, está en sus manos impulsar un proyecto de ley que nos ponga al nivel de los europeos para que, de una vez por todas, una herramienta que manipula la razón de las personas más vulnerables sea erradicada completamente de nuestra vida, porque hechos como estos son los que siguen desprestigiando a los políticos/as.

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público

Licenciado en Ciencias Políticas