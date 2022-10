Para frenar la inseguridad/delincuencia se necesitan alianzas sin ideologías

Durante las últimas semanas, el tema de la seguridad ha superado al de salud y al de educación, algo impensado hace un par de años. De hecho, según CADEM (estudio 458), la delincuencia, el orden público y el narcotráfico suman el 61% de las respuestas, seguidos por la inflación con un 35% y la salud, con un 27%.

Si bien toda encuesta tiene diferentes interpretaciones, lo cierto es que la inseguridad de las personas crece con la violencia de los crímenes que parecen ser importados o bien imitados. Más allá de ello, lo cierto es que los asesinatos que se ven hoy parecen salidos de una película de acción que supera toda la realidad que en algún momento conocimos.

Mientras las autoridades nacionales analizan el origen de este nivel de violencia, los alcaldes debemos sumar fuerzas para ver cómo proteger a nuestros vecinos y vecinas, a sabiendas que no tenemos mayores facultades en la materia y que los presupuestos para estos temas sucumben ante las necesidades básicas de nuestras comunas, como por ejemplo: asegurar el alimento en años que se avizoran complicados.

En nuestra cita, a la que asistí junto a los alcaldes de Quilaco, Pablo Urrutia; Laja, Roberto Quintana y Antuco, Miguel Abuter nos percatamos que los pocos recursos con los que contamos deben ser focalizados en la inversión de tecnologías para la seguridad, cuestión que solo se concluye al compartir estos espacios, estos conocimientos, estas experiencias y buenas prácticas en esta temática.

La seguridad se ha convertido en un tema vital para los vecinos y vecinas y esta reunión explica la necesidad de aprender sobre el manejo de la información, sobre estrategias y convenios que podemos firmar.

Por lo pronto, en Mulchén vamos a seguir mejorando las estrategias y planes en los temas de seguridad, pero hay otras ideas que debemos seguir como por ejemplo incorporar más tecnología, más vehículos para nuestros fiscalizadores, un dron de alto estándar y estamos postulando a más pórticos de televigilancia y más cámaras.

Paralelo a ello, debemos realizar diversas acciones con la comunidad para entregarles la tranquilidad que necesitan, pero hay que dejar claro, este es un trabajo de colaboración con las policías del Estado, creadas para mantener el orden interno, la seguridad interna. En Chile no existen las policías municipales a diferencia de otros países y el actual Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara Bolbarán no comparte la idea, porque es la línea del Ejecutivo. Si estamos de acuerdo o no con esa idea, lo podemos debatir, pero es importante que toda la ciudadanía tenga claro las diferencias entre un cuerpo policial y el personal de seguridad de un municipio. La ley NO permite policías municipales.

Como alcaldes estamos preocupados de lo que es urgente para nuestras comunas. En ese contexto conocer la experiencia del Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Las Condes, nos permite conocer la vanguardia en materias de seguridad y lo importante es que la llegada de los alcaldes de la Provincia a la reunión con Daniela Peñaloza solo fue posible tras conversarlo con los representantes del gobernador, Rodrigo Díaz en nuestro territorio. Tras explicar la necesidad de conocer y recibir apoyo en materia de seguridad a Hugo Inostroza y Esteban Concha, el gobierno regional logró agendarnos, lo que nos demuestra que existe preocupación en el Gore.

Gobernar implica alianzas, implica sacrificios, pero no estamos solo y el Gobierno Regional ha comenzado a brindar el apoyo para el que fue elegido y estamos seguros que tras esta reunión vendrán las ideas y que habrá financiamiento para ellas. De eso se trata la democracia al servicio del los ciudadanos y ciudadanas. Trabajo en equipo, en este caso, para volver a la tranquilidad de las calles de nuestros pueblos.

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público

Licenciado en Ciencias Políticas