Ahora... el estadio

Me tinca que la señora (o señorita?), Andrea Saldaña, es de las mujeres que se enredan sola. Basta leer sus declaraciones para conocer ese lenguaje rebuscado propio de una nueva intelectualidad repleta de modismos que enredan todo. Y parece que al concejo, alcalde y concejales, también lo enredaron. Veamos. Habla la señora (o señorita?), Saldaña, Seremi del deporte: “…se ha llegado a un acuerdo con el municipio, (veo que participó el concejo en pleno), para abrirse a una modificación al diseño original, de manera de visualizar la factibilidad cierta de generar la ejecución de esta obra”. Más adelante, lanza la bomba que acordó con el concejo en pleno. Habla la seremi de Deporte: “…pero la situación país amerita hacer modificaciones presupuestarias. “Comprendamos la actual situación país la que está mediatizada por una realidad mundial (¿?), …las dificultades presupuestarias que existen hoy en día, no aplican a las proyecciones de futuros proyectos…”.

En síntesis, la seremi le echa la culpa al mundo de la situación económica de Chile. Entonces, en palabras más simple y no tan rebuscadas, anuncia que ha llegado a un acuerdo con el municipio, (todo el concejo es el municipio), para convenir un estadio modesto, o más bien no hacerlo por esto de que no “aplican a las proyecciones de futuros proyectos”. Así de simple. Pero, será cierto que el concejo está de acuerdo o la Saldaña, solo llegó a un acuerdo con el alcalde y con eso basta? Pido aclaración.

Lo más grave es que la señora (o señorita?), seremi de Deporte, está convencida que la pobreza de hoy seguirá igual para siempre por lo tanto nos deberemos contentar, “para siempre” con un estadio representativo de la pobreza de hoy. ¿Realmente el municipio aceptó esto? Ella dice que sí, que llegaron a ese acuerdo.

Como esto es otro lío, con dimensiones mayores a lo de los aviones aterrizado en María Dolores, me permitiré un consejo. Urgente, eliminar de un plumazo el gasto de 14 mil millones de pesos para construir una aduana en el Pichachén. Razones. Lleva abierto 2o años y nunca he visto a un argentino paseando por Los Ángeles. Lo único que se ha logrado es un partido de fútbol que Antuco juega con una localidad bastante inútil, El Cholar, en Argentina. Y después otro partido de revancha. Esto y nada más ocurre con Pichachén. Hubo alboroto porque en todo el año pasado cruzaron 4000 vehículos que en la práctica son 2000 porque tienen que volver, misma cantidad que en media hora transitan por el camino a Nacimiento. Esos 14 mil millones, se van al estadio para que no se construya una cosa mediocre que quedará para siempre. Si no se hace el estadio, tampoco gastar esa millonada en Pichachén porque no tienen ningún futuro. No permitir la construcción de algo mediocre que anuncia la señora (o señorita?), Saldaña. Es mejor esperar. Por lo demás, no creo que Iberia sea distinto a lo que ha sido hasta hora, en los próximos cinco años, periodo en que se recuperará el desarrollo de Chile. Ahí volveremos al buen estadio. Espero que el concejo nos responda porque acordaron construir un estadio mediocre.

Mario Ríos Santander